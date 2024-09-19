Повышение налогов на Украине было настоятельной «хотелкой» МВФ – Рева

Принятое Верховной радой 17 сентября повышение «военного» налога с 1,5% до 5% было давно ожидаемо и одобрено МВФ.

Об этом на канале Politeka заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это повышение налогов было вполне прогнозируемо. С учетом того, что до конца года 500 миллиардов гривен не хватало для финансирования ВСУ . С учетом того, что перспективы финансирования армии и социальной политики, социальной сферы в следующем году были очень туманными. И без взаимодействия с МВФ сложно представить, как можно было бы свести концы с концами», – сказал бывший министр.

«Я так понимаю, что этот пакет, который голосовался в зале, он был согласован с Международным валютным фондом. И это, скажем так, их минимальные хотелки, которые были утверждены парламентом.

С другой стороны, надо понимать, что если в стране 50% экономики находится в тени, то повышение налогов касается только той половины наших граждан, которые работают по-белому. То есть, которые тянут эту лямку, платят налоги. Вот, собственно говоря, им налоги повысили. А как быть с той частью общества, которая налоги не платит и находится в тени, это осталось за кадром», – возмутился Рева.