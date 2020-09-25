25.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Общество, Политика, Россия, социальные сети
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Правительство РФ хочет запретить шифровать интернет-трафик


Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о запрете технологий шифрования, которые позволяют обходить блокировки Роскомнадзора.

Об этом в интервью телекомпании RTVI заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас сложилась определенная система обращения к адресам сайтов. Вся система родительского контроля блокировки работает исходя из этих принципов. Но крупные компании посчитали, что есть возможность сделать более безопасным процесс обращения к сайтам. Они шифруют трафик, по которым идет вызов конкретного сайта, и оператор связи не видит, к какому сайту вы обращались. Перестает работать система блокировок.

В этом смысле, безусловно, безопасность пользователя возрастает. Пользователь себя чувствует более анонимным. Но есть и обратная сторона у этой монеты. Это все, что касается родительского контроля. Например, у меня две маленькие дочки и понятно, что если такой режим будет работать, я не смогу у себя включить режим блокирования загрузки к ним определенных сайтов. Система Роскомнадзора работает так», – сказал Шадаев.

Он признает, что законопрект обозначил конфликт общественных и личных интересов.


«Как пользователь, я хочу чувствовать себя более анонимным и безопасным. Но есть целые группы общественных интересов, когда мы говорим, слушайте, ну мы не хотим, чтобы детская порнография распространялась, экстремистский контент. Есть конфликт между интересами отдельной личности и общественными интересами в широком смысле. Возможно, законопроект, который мы предложили, немного линейный. Но та дискуссия, которую мы спровоцировали поможет найти баланс», – сказал Шадаев.

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