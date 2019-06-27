Правительство Сербии обещает не допустить гуманитарной катастрофы в Косово

27.06.2019, Белград, Виктор Орлов

Белград намерен предпринять меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в сербских анклавах Косово, которые оказались в условиях экономической блокады после того, как верхушка албанских сепаратистов обложила 100% пошлиной поставки товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил министра торговли Сербии Расим Ляич, подчеркнув, что оставшихся запасов товаров первой необходимости осталось до конца недели, сообщает «Политика».

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В эфире телеканала «Прва» министр заявил, что на севере Косово и Метохии (КиМ) уже начался дефицит продуктов питания, запасов хватит только до конца недели.

«Совершенно очевидно, что есть план, как это было с момента введения пошлин, но мы не можем говорить о плане. Наша обязанность обеспечить население продовольствием, и мы будем это делать, несмотря на то, что Приштина продолжает упорствовать в этих бессмысленных пошлинах…», – сказал Ляич.

Министр заверил, что гуманитарная катастрофа не будет допущена ни в какой форме.

По словам Ляича, властям постоянно задают вопросы граждане Сербии – когда же будут введены контрмеры? Он напомнил, что Белград с самого начала предупреждал, что путь взаимных контрмер – это «очень скользкая дорожка». По его словам, с самого начала власти имели в своем распоряжении целый ряд этих контрмер, но не хотели попадать в ситуацию, при которой международное сообщество в равной степени сможет обвинить обе стороны в обострении ситуации.

«Контрмеры как реакция на все это все еще лежат на столе, и мы должны все хорошо взвесить, прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу», – сказал Ляич.

Это нелегко сделать, отмечает он, так как, если запуститься спираль мер и контрмер, то больше всего пострадают люди, живущие в КиМ.

«Мы хотим избежать этого негативного сценария. Пока у международного сообщества еще остается хоть минимальная надежда оказать давление на Приштину, для отмены этих пошлин. Мы не большие оптимисты, но мы должны быть очень терпеливыми и осторожными в выборе контрмер, которые мы будем применять», – сказал он.

Из-за мер Приштины, подчеркнул министр, «мы ежедневно продаем товары в Косово на сумму в миллион евро меньше [чем до введения пошлин], а к 24 июня – общая сумма потерь товарооборота составит 228 миллионов – есть опасения, что мы можем потерять этот рынок».

«Другие соседние страны уже вышли на этот рынок, и большой вопрос, если завтра Приштина отменит эти меры, смогут ли наши 2,6 тысяч бизнесменов, которые продавали товары в Косово, вернуться на этот рынок», – заключил Лаич.