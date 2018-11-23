23.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Общество, Политика, Севастополь, Скандал, СМИ, Транспорт, Украина
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Правительство Севастополя спровоцировало транспортный коллапс

Количество автобусов на маршрутах в Севастополе сократилось почти вдвое. На конечных остановках в отдаленных районах люди стоят в очередях по 40 мин. Проблемы связаны с инициативой городского правительства обязать частных перевозчиков бесплатно оказывать услугу пенсионерам и льготникам. В результате водители начали массово увольняться, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

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«Раньше было 54 маленьких автобуса, сейчас стало 20-25, потому что появились льготные поездки. 28 категорий – понятно, что водителям неинтересно стало», – сказал в интервью телеканалу водитель маршрута №109 Алексей.

Председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков заявил, что скорость движения транспорта в городе снизилась, а количество рейсов уменьшилось. У некоторых компаний нет договоров на перевозку льготников, которых в городе по разным данным от 100 до 120 тыс.

«Компенсация за перевозку льготников – это большая сумма. Но перевозчиков это не должно волновать, и пассажиров, которые едут бесплатно. Это задача города. Перевозчик не должен бегать и доказывать свое право на получение средств», – сказал Рыков.
Раньше в Севастополе работало 9 перевозчиков, из которых 8 частных. Сейчас две фирмы перестали выходить на городские маршруты, еще одна в стадии принятия решения.

В группе ВКонтакте “Подслушано в Севастополе” пользователи публикуют фото с очередей на конечных самых разных маршрутов и жалуются на невозможность добраться в центр.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», правительство Севастополя не выпустило, как обещало, для льготников персонализированные единые карты, что не позволяет точно рассчитать сумму компенсаций перевозчикам.

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