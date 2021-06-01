Право на оружие и русский Клинт Иствуд

01.06.2021, Москва, Платон Беседин

Идея ввести для граждан России право на свободное владение оружием является и ошибочной, и опасной.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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В Екатеринбурге неадекватный мужик расстрелял с балкона людей из карабина – в том числе, девочку. И усилились разговоры вокруг оружейной темы. Пожалуй, пика они достигли после трагедии в Казани.



Суть словесных разборок – пока что словесных – такова: беспределу, когда один идиот расстреливает людей, можно противостоять, по сути, двумя методами. Первый – максимально ограничить хождение оружия по рукам граждан. Говоря просто, «завинтить гайки». Второй – идти по американскому пути, когда у каждого своя крепость дома и своё оружие.

С первым – понятно. Теперь – о втором. Оно продвигается сегодня довольно рьяно. И одна из главных причин, почему не продвинулась до конца (то есть успешно) – не очень мощное лобби. А иначе бы…

Итак, вооружить всех. Как у американцев. Тут, конечно, сразу вспоминается фраза Хайнлайна: «Вооружённое общество – это общество взаимной вежливости». Красиво звучит, правда? Ещё вспоминается Клинт Иствуд, отважно громящий бандитов на городских улицах. Пожилой Клинт из классных кинолент «Гранд Торино» и «Наркокурьер» (обязательно посмотрите).

И оно как бы классно, да – вот только на деле случается всё, как в GTA. Когда любой идиот может шмальнуть в другого. И, поверьте, в реальности всё совсем иначе, чем в жизни. Когда направляют пушку просто-так или забирая кошелёк – начинаешь думать: нет, общество взаимной вежливости не работает. Оно не работает совсем, когда оружие пускают в ход неадекватные люди.

И я сейчас мог бы долго и нудно, но, как всегда убедительно, аргументировать, почему свободное владение оружием крайне опасно, но ограничусь короткими репликами-фактами. Мы американский опыт в пример ставим, правда же? У меня один вопрос: что ж всегда мы с таким опозданием? Откуда это идиотическое желание взять не лучшее, а худшее? А если что уж взяли, то довести его до патологического состояния?



На Америку равняемся? Тогда учтём главное: в США вот уже много лет говорят о том, чтобы отменить свободное право на ношение оружия. Не просто говорят – кричат. Почему не отменили? Да потому что оружейное лобби там колоссально. Но отмена права на оружия в США неизбежно.

Вот что говорит – совсем недавно – об этом новоизбранный президент Байден: «Применение оружия в США стало эпидемией и международным позором. Ежегодно насилие с применением оружия обходится государству в $280 млрд». Ещё есть вопросы? И есть столько миллиардов долларов? И это, заметьте, я не говорю о национальном факторе в России и о том, как всё легко делается за большой и не очень большой куш.

А что до Клинта Иствуда, то в «Гранд Торино», чтоб победить, он как раз-таки убрал пушку.