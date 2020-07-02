Православные казачьи патрули навели жути на украинских раскольников

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Каноническая Украинская православная церковь планирует открыть в Мелитополе канцелярию «Мелитопольского куреня Запорожского войска низового», которая займётся патриотическим воспитанием молодёжи и восстановлением общественного порядка в регионе.

Об этом заявили в пропагандистском информационном агентстве «Духовный Фронт», которое обслуживает интересы раскольничьего «ПЦУ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Мелитополе Запорожской области Русская православная Церковь в Украине («УПЦ МП») освятила открытие канцелярии «Мелитопольского куреня Запорожского войска низового». В церемонии открытия принимали участие настоятель храма Георгия Победоносца отец Максим, а также «Верховный атаман Запорожского войска низового» Александр Панченко», – говорится в сообщении.

Канцелярия должна стать «местом проведения общего собрания для казаков, координации их действий в направлении патриотического воспитания молодежи в национальном духе и казачьих традициях».

«В ближайших планах у мелитопольских казаков – «восстановить функцию охраны общественного порядка». Но неизвестно в каком «патриотическом направлении» может воспитывать молодежь «атаман» Панченко, если он помогал российским оккупантам», – возмутились раскольники.

В материале отмечается, что Александр Панченко в 2014 году поддерживал «пророссийские силы», за что попал на одиозный сайт «Миротворец»

«Панченко обвиняют в поддержке оккупантов, организации «титушек». За активное сотрудничество с Московской церковью он был отмечен высшей наградой РПЦвУ – орденом Святого Равноапостольного Владимира. Он также является кавалером медали «10 лет Союзу Казаков России». В 2014 году сознательно содействовал российским захватчикам в захвате Крыма и раскачивании ситуации для захвата Россией Запорожской области. Это подтверждено материалами записей разговоров террористов Глазьева и Затулина в суде в феврале 2017 года», – утверждают раскольники.