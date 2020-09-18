«Предстоит полная военная оккупация Украины» – Муратов

18.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Страны НАТО Украина интересует лишь как военный плацдарм, который нужно занять для создания постоянной угрозы на границах России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украинские власти устраивают из некогда сильной страны военный полигон, на котором будут господствовать силы НАТО. Гордо демонстрируя «перемогы» по сближению с Североатлантическим альянсом, Зе-власть превращает Украину в колониальное государство, а рядовых украинцев – в потенциальное «пушечное мясо».

Возрастающая активность НАТО на украинской территории вызывает серьезные опасения у тех граждан страны, которые не позволили хунте заполнить свои мозги «жовто-блакытным» веществом. В июле в Одесском порту пришвартовались корабли НАТО, 14 сентября в украинское воздушное пространство вошли стратегические бомбардировщики ВВС США, а 17 сентября Зеленский победоносно открыл во Львовской области международные военные учения Rapid Trident 2020. Эти события предвещают полную военную оккупацию Украины ее американскими хозяевами», – заявил Муратов.

При этом он отметил, что наивная радость команды Зеленского от мнимых военных достижений в скором времени обернётся для Украины безоговорочной капитуляцией.

«Давайте рассуждать логически: нужен ли крупнейшему военно-политическому блоку спиногрыз в виде Украины, находящейся на пороге дефолта? Нет. Но и отрицать стратегическое значение «незалежной» для НАТО тоже нельзя.

Украинская территория для Североатлантического альянса – это военный плацдарм, который он хочет занять для создания постоянной угрозы на границах России», – объяснил общественник.

Он добавил, что к сегодняшним «достижениям» на Украине альянс НАТО шёл очень долго.

«Десятки лет назад американская военщина поставила перед собой стратегическую цель: уничтожить сильнейшее мировое государство – Советский Союз. Благодаря Иуде XX века – господину Горбачёву и его подельникам – цель была достигнута. Но завоевать мировое господство все-таки не вышло, ведь костью поперек горла у Запада стоит, воспрявшая из пепла 90-х, сильная Российская Федерация.

Чтобы оказать давление на Россию, Пентагон подошел к решению задачи путем раскола российско-украинского единства. Это казалось невозможным, ведь братские народы с общей историей трудно разъединить. Но когда государственные посты в «незалежной» стали занимать предатели в лице Ющенко, Порошенко, Зеленского, Украина открестилась от российского прошлого, став русофобской страной, развязавшей на своей территории братоубийственную войну», – рассказал Муратов.

«Если у украинского народа хватит решительности, чтобы остановить натовский произвол марионетки Зеленского и вернуться домой – в Россию, Украина вновь сможет стать развитой и свободной. Если же подлые обещания господина Зе о создании «непобедимой» армии возьмут верх над разумом народа, «незалежная» окончательно утратит последние крохи государственного суверенитета, а на её территории будут господствовать беспардонные и жестокие оккупанты из НАТО», – заключил общественник.