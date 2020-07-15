Предстоятель РПЦ призвал отменить антиправославный закон в Черногории

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить гонения на Православную Церковь в Черногории и прекратить попытки легализации раскольнической структуры.

Об этом сообщает сайт Московской Патриархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С болью слышу о событиях в Черногории, где осуществляются масштабные и целенаправленные гонения на каноническую Православную Церковь, – говорится в сообщении главы РПЦ. – Полгода назад принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности, прежде всего, храмов и монастырей. Звучат обещания создать «автокефальную церковь» с участием местных раскольников. Давление на верующих неуклонно растет. Их многотысячные акции показывают, что они больше не могут и не хотят терпеть. Неуважение к священному сану и публичное унижение духовенства представителями власти стало нормой… Задержания и допросы стали обыденной реальностью для иерархов, клириков и мирян. Некоторым из них довелось претерпеть заключение в полицейских застенках, другим приходится срочно покидать страну по требованию властей».

По мнению главы РПЦ, ситуация кажется вопиющей, если вспомнить, что Черногорией многие века управляли православные митрополиты (из династии Негошей, и их в их сане утверждали именно сербские патриархи – ред.), которые были носителями не только духовной, но и светской власти.

«Люди не скрывают: вопрос судьбы Церкви и ее достояния для них главный, – считает Патриарх Кирилл. – Он превыше любых законов и распоряжений. Сотнями в поддержку Церкви высказываются военные и врачи, педагоги и юристы. Каждому такому человеку угрожает дискриминация. Но ни один не сворачивает с пути исповедничества.

Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на Православную Церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь. Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые».

Предстоятель РПЦ отметил, что «горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка «объединить народ» через учреждение новой «поместной церкви». Напротив, авантюра властей лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев.

«Мои горячие молитвы — с православными иерархами и духовенством Черногории, с ее благочестивым народом, который связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере. Ничто не сможет поколебать этого единства, и никакие гонения не смогут сломить твердую волю народа отстоять Святое Православие», – заявил патриарх Кирилл.

При этом следует отметить, что на заре 90-ых Сербская Православная Церковь не стала дробиться в угоду политиканами, и создавать «македонскую», «черногорскую», «боснийскую» и «хорватские» церкви «Белградского патриархата», как это сделала РПЦ. Поэтому православные протесты в Черногории вышли такими массовыми, люди вспомнили свои сербские корни и принадлежность к единой сербской цивилизации, а сербский триколор стал одним из символов протеста безбожному режиму Мило Джукановича.

Ничего подобного не было на Украине, где не только не поднимали русских флагов, но и, ожидаемо, не было заявлений в поддержку Московского Патриархата от военных, врачей, педагогов и юристов.

Мало того, поддерживая искусственную украинскую идентичность верхушка УПЦ МП пошла на сотрудничество с постмайданными властями – священники благословляли «воинов АТО», участвовали в торжественных мероприятиях бандеровского режима и проводили панихиды по «небесной сотне».

И создание так называемой «украинской автокефалии» стало закономерным итогом потаканию ложной украинской идентичности со стороны духовных властей, равно как и дробления единой Русской Церкви на национальные «квартиры».