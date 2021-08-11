Премьер Черногории: Текст соглашения с СПЦ отправлен в Белград

11.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич заявил, что текст Основного соглашения с Сербской православной церковью (СПЦ) был завершен с технической и юридической сторон и направлен на согласование в патриархию в Белград.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждем ответа, – заявил Кривокапич. – Мы сделали все, что от нас зависит, и теперь дело за Патриархатом и Его Святейшеством Патриархом – принять это соглашение и, если необходимо, где-то его исправить и как можно скорее подписать. Я не хочу загадывать, когда это произойдет, но сейчас наилучший момент, чтобы стороны договорились».

Подчеркнув, что правительство в Подгорице «абсолютно готово», черногорский премьер-министр заявил, что Основное соглашение четко определяет все аспекты взаимоотношений государства церковью, поэтому это «новое начало хороших отношений между Черногорско-Приморской митрополией, Будимлянко-Никшической, Милешевской и Захумско- Герцеговинской епархиями».

«Я знаю, что и многие политические деятели также участвуют в этой истории, но я не хочу думать об этом, потому что это не вопрос политики, это вопрос отношений между государством и церковью, который должен быть отрегулирован, и что, наконец, мы раз и навсегда поставим точку в том, что церковь вмешивается в дела государства или государство вмешивается в вопросы церкви», – резюмировал Здравко Кривокапич.

Напомним, что в конце мая этого года уже должно было состояться подписание Основного соглашения между правительством Черногории и СПЦ, которое в последний момент было отозвано по инициативе Кривокапича. Осведомленные источники сообщили, что на процесс серьезно повлияли западные посольства, после вмешательства которых текст документа был отредактирован.

Руководство Черногории подписало соглашения со всеми присутствующими в стране конфессиями, кроме Сербской православной церкви, потому как против последний резко выступал прозападный националистический режим президента страны Мило Джукановича, который хотел отобрать имущество церкви в пользу раскольничьей Черногорской православной церкви. И только после того, как его «Демократическая партия социалистов» проиграла на выборах в августе прошлого года и правительство сформировала оппозиция, подобный документ стал возможен. Однако и новая власть, как впоследствии выяснилось, оказалось под влиянием Запада.