29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Мнение, Образование, Общество, Политика, Украина

Президент ФРГ в закрытом режиме рассказал студентам Могилянки о главных угрозах для Украины


Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся сегодня с визитом в Киеве, выступил перед студентами Национального университета Киево-Могилянская Академия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится на сайте НАУКМА. 

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В рамках развернувшейся дискуссии президент ФРГ рассказал студентам о своем видении главных угроз будущему Украины. Ими, по убеждению немецкого политика, являются “коррупция и агрессивный национализм”.

Говоря об украинском национализме, президент ФРГ раскритиковал его “агрессивный и изоляционистский характер”, подчеркнув, что в ЕС выступают решительно против подобных явлений.

При этом Штайнмайер заметил, что с коррупцией и национализмом сталкиваются и в странах Запада.

«Но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане», — сказал Штайнмайер.

Также президент ФРГ напомнил, что эффективная борьба с коррупцией является индикатором и основным условием для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Интересно, что встреча Штайнмайера со студентами Могилянки проходила в закрытом режиме. В обьявлении на сайте университета укахзывалось, что мероприятие открыто “только для сообщества НАУКМА” и регистрация на участие в нем будет осуществляться по принципу first come first served.

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