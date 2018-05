29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

417 просмотров

Президент ФРГ в закрытом режиме рассказал студентам Могилянки о главных угрозах для Украины

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся сегодня с визитом в Киеве, выступил перед студентами Национального университета Киево-Могилянская Академия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится на сайте НАУКМА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В рамках развернувшейся дискуссии президент ФРГ рассказал студентам о своем видении главных угроз будущему Украины. Ими, по убеждению немецкого политика, являются “коррупция и агрессивный национализм”.

Говоря об украинском национализме, президент ФРГ раскритиковал его “агрессивный и изоляционистский характер”, подчеркнув, что в ЕС выступают решительно против подобных явлений.

При этом Штайнмайер заметил, что с коррупцией и национализмом сталкиваются и в странах Запада.

«Но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане», — сказал Штайнмайер.

Также президент ФРГ напомнил, что эффективная борьба с коррупцией является индикатором и основным условием для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Интересно, что встреча Штайнмайера со студентами Могилянки проходила в закрытом режиме. В обьявлении на сайте университета укахзывалось, что мероприятие открыто “только для сообщества НАУКМА” и регистрация на участие в нем будет осуществляться по принципу first come first served.