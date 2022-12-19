Президент приказал выдать героям СВО участки в Крыму, Севастополе и Подмосковье на землях МО

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Президент Владимир Путин подписал распоряжение, по которому в Крыму, Севастополе и Московской области должны найти земельные участки для бесплатного предоставления героям специальной военной операции, либо членам их семей, в случае гибели военных.

Механизм предоставления наделов должен быть таким же, как для других льготных категорий, пользующихся правом бесплатного получения участка с одной лишь особенностью – их должны давать на территории военных городков или землях Минобороны РФ, ранее переданных в муниципальную или государственную собственность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Передача земли и иной недвижимости от Минобороны РФ в муниципальную и государственную собственность проходила в соответствии с принятым в 2011 году № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На него идет ссылка в распоряжении президента как прямое указание, из числа каких земель должны выделять наделы героям СВО и их наследникам. Крым и Севастополь на тот момент в состав РФ не входил, и земли Минобороны в собственность республике никто не передавал, поскольку в министерстве существовал отдельный департамент по реализации непрофильных активов, в том числе имущества бывших воинских частей и гарнизонов.

Таким способом, к слову, владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков приобрел территорию заброшенной воинской части посреди степи в районе Белогорска, где позже выстроил свой парк львов и получил уголовное дело за самовольный захват территории. Многие вспомогательные службы в Крыму, находившиеся на побережье, лишились объектов недвижимости вместе с земельными участками.

Недавний пожар в Советском районе, где загорелся деревянный барак с военнослужащими, показал, что закрепленное за Минобороны РФ имущество в республике есть, но подлежит ли оно передаче гражданским властям, если не является жилым фондом или недостроем, пока не понятно.

Также требует разъяснений очередность предоставления участков, поскольку в Крыму и Севастополе уже приняты законы о предоставлении наделов ветеранам и участникам СВО с местной регистрацией. Причем эти наделы будут определять местные органы власти, и Севастополь, к примеру, рассчитывал получить участки из числа свободных земель Минобороны.

В таком случае герои и их наследники, зарегистрированные в других регионах РФ, будут иметь первоочередное право на эти участки, тогда как для региональных льготников будут подыскивать другие земли.

В распоряжении президента РФ указано, что ответственные за имущество Минобороны, Росгвардии и других воинских подразделений должны заключить соглашение с главами Московской области, Крыма и Севастополя.