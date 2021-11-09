При Зеленском потери от ковида не менее страшные, чем при освобождении Киева – Гольдарб

Смертность на Украине от коронавируса сравнима с цифрами потерь солдат и офицеров во время Киевской наступательной операции, которую президент Украины Владимир Зеленский критикует за неоправданные потери людей.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно была годовщина освобождения Киева от нацизма, которое состоялось 6 ноября 1943 года, хотя сама киевская наступательная операция продлилась аж до 22 декабря – немцы пытались заново захватить Киев и отбросить Красную армию, не получилось.

То есть, киевская наступательная операция велась долго. И вот, Зеленский вместо толкового поздравления начинает рассказывать о том, как бездумно бросали солдат на гибель, и что оно того не стоило, и не надо было к годовщине октября освобождать Киев.

Человек, абсолютно потерянный в историческом пространстве. Просто напомню – это же он когда-то, выступая перед поляками, заявил о том, что именно украинская армия первая заходила в Польшу, освобождала Освенцим, хотя это были войска Украинского фронта Красной армии.

Точно так же он и здесь сморозил какую-то чепуху и говорил о том, что бездумно были потрачены огромные человеческие ресурсы, хотя можно было не делать этого.

Во-первых, сами гитлеровцы, причем не просто гитлеровцы, а их великие полководцы, такие как Манштейн, говорили о том, что эта наступательная операция Красной армии является одним из венцов военного искусства Второй мировой войны. Но давайте о другом.

Итак, Зеленские считают, что напрасны были жертвы. Берем арифметику. Киевская наступательная операция длилась с 3 ноября по 22 декабря, то есть – 50 дней. По разным данным, за это время Красная армия потеряла от 60 до 115 тысяч убитыми. Арифметика говорит о том, что получается, что в день гибло от 1200-1300 до 2000-2300 солдат и офицеров Красной армии в одной из величайших, в том числе по утверждению противника, наступательных освободительных операций во время Второй мировой войны.

Зеленский говорит, что это напрасные были потери. Сегодня от ковида по вине мастера по борьбе с к видам Зеленского и второго мастера Шмыгаля, и всех этих министров здравоохранения – в день в Украине погибает 700 человек. 700 человек. Еще раз, во время Великой отечественной войны во время самых, жарких страшных битв в день Красная армия теряла в два или в три раза больше от того, сколько теряет сегодня Украина в день от безумных, бездумных действий «зеленой» власти по борьбе с пандемией.

Так что страшнее, Зеленский? В мирное время благодаря вашей политике в мир иной только от ковида в Украине уходит семь сотен человек в день, семь сотен. А вы, критикуя маршалов и генералов Великой Отечественной войны и, по-видимому, абсолютно индифферентно относясь к ситуации сегодняшней в Украине, постите эти глупые фотки из спортзала вместо того, чтобы не улыбаясь заниматься своей страной и ее проблемами.

Еще раз, цифры сравните – 700 сегодня в день без войны, без фашистов как бы, без преодоления Днепра, без освобождения Киева. 700 в день и 1200-2000 во время кровавейшей из битв того времени. Так кто тогда враг, а кто не враг? Кто прав, а кто не прав? А к этому добавьте минус 10 тысяч пенсионеров в месяц. Почему? Может быть, вы что-то сделали для того, чтобы такого не было, господин Зеленский?», – заключил Максим Гольдарб.