Причастность США к подрыву «Северного потока» подтверждают даже американцы

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США причастны к теракту на газопроводе «Северный поток», который произошел 26 сентября прошлого года.

Об этом, выступая в Совбезе ООН заявил представитель России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» – дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный и преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, острой нуждающейся в российских энергоресурсах», – заявил Небензя.

Зампредставителя Китая Гэн Шуан потребовал ускорить расследование, подчеркнув, что чем больше времени оно длится, тем сложнее будет найти виновных.

«Затронутые страны проводят национальные расследования уже долгое время, однако результата по-прежнему нет. Чем дольше задержка, тем сложнее будет собирать доказательства и устанавливать правду, тем больше будет сомнений и спекуляций и тем меньше будет доверия к результатам расследования. Мы надеемся, что заинтересованные сраны будут инициативно реагировать на обеспокоенность международного сообщества с чувством срочности и расскажут о прогрессе расследования своевременно», – сказал Шуан.

При этом, зампредставителя США обвинил Россию в том, что она созывает Совбез не по самым важным вопросам.

«Мы сожалеем, что Российская Федерация продолжает созывать заседания по этой теме, несмотря на огромное количество других неотложных вопросов. Соединенные Штаты высказывали свою обеспокоенность диверсиями на первой и второй ветке «Северных потоков» в 22-м году. Соединенные Штаты убеждены, что ведущиеся расследования Дании, Германии и Швеции обнаружат то, что необходимо обнаружить, поскольку правительства этих стран проводят справедливое расследование», – отметил американец.

При этом, выступивший перед Совбезом по видеосвязи американский политический комментатор Джимми Дор сравнил с идиотами тех, кто не верит в причастность США к подрыву газопровода.

«Не нужно быть гениальным журналистом-расследователем, чтобы понять, кто является виновником атаки на «Северный поток». Невероятно, но большинство западных информационных агентств игнорируют тот факт, что президент США Джо Байден заявил, что он действительно собирается атаковать трубопровод «Северный поток-2». Я цитирую: «Если Россия вторгнется на Украину, танки пересекут границу, то газопровода «Северный поток» больше не будет, мы положим этому конец. Я обещаю вам, мы сможем это сделать». И даже после такого заблаговременного признания своей вины большинство западной прессы остаются в недоумении, кто же мог совершить этот величайший в истории акт экологического терроризма. Мы не должны полагаться на мою интерпретацию явной угрозы президента Байдена атаковать трубопровод. У нас есть Сеймур Херш, это репортер-расследователь с безупречной репутацией, который сообщил, что в июне 22-го года водолазы ВМФ, действующие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО, заложили взрывчатку с дистанционным управлением. И через 3 месяца она сработала и разрушила три из четырех ниток «Северного потока». Это утверждает источник, непосредственно знакомый с оперативным планированием. Как и все преступники, злоумышленники не могли сдержать своего восторга – вскоре после этой атаки многие высокопоставленные американские чиновники не могли не похвастаться этим достижением и высказывались, выражали гордость, что им удалось покончить с этим трубопроводом. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала: «Я думаю, что администрации очень приятно осознавать, что «Северный поток» теперь лежит на дне моря в виде куска металла». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это «огромной возможностью раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоносителей». Нужно быть умственно неполноценным или платным лжецом, чтобы не признать след США в осуществлении этих атак», – заявил Дор.