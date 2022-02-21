«Придите, это ваша земля!» – на Майдане призывали США на подмогу

21.02.2022  04:52 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Прибалтика, русофобия, Украина
Новости Украины

В Киеве на Майдане прошёл митинг, приуроченный к годовщине кровавых событий 2014 года. Мероприятие собрало несколько сотен человек.

«20 февраля 2014 года с убийств майдановцев началась российская вооруженная агрессия, а сейчас мы видим ее эскалацию», – объявил один из ораторов.

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В Киеве на Майдане прошёл митинг, приуроченный к годовщине кровавых событий 2014 года. Мероприятие...

Националисты требовали международного осуждения и наказания президента РФ Владимира Путина.

К собравшимися по телефону обратился первый руководитель «независимой» Литвы Витаутас Ландсбергис. На русском языке он призвал «объявить Всеукранскую оборонительную отечественную войну против российского фашистского нашествия».

«Минская петля на шее давно мертва. Это призыв к евро-американским демократиям – придите, свободные страны, с реальной, действенной помощью. Поскольку это и ваша земля», – сказал гость из Прибалтики.

В противном случае, предостерег он, будет «капитуляция сломленной Украины перед новоявленным Московским ханатом».

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