«Придите, это ваша земля!» – на Майдане призывали США на подмогу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Киеве на Майдане прошёл митинг, приуроченный к годовщине кровавых событий 2014 года. Мероприятие собрало несколько сотен человек.

«20 февраля 2014 года с убийств майдановцев началась российская вооруженная агрессия, а сейчас мы видим ее эскалацию», – объявил один из ораторов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Националисты требовали международного осуждения и наказания президента РФ Владимира Путина.

К собравшимися по телефону обратился первый руководитель «независимой» Литвы Витаутас Ландсбергис. На русском языке он призвал «объявить Всеукранскую оборонительную отечественную войну против российского фашистского нашествия».

«Минская петля на шее давно мертва. Это призыв к евро-американским демократиям – придите, свободные страны, с реальной, действенной помощью. Поскольку это и ваша земля», – сказал гость из Прибалтики.

В противном случае, предостерег он, будет «капитуляция сломленной Украины перед новоявленным Московским ханатом».