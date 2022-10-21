Приднестровье отключает свет в Молдове

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Новости Украины

Верховный Совет Приднестровья утвердил сегодня указ о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике.

Решение связано с сокращением поставок российского газа в Молдову на 30% в октябре и на 40% в ноябре. Российский монополист объясняет ограничение отказом «Нафтогаза Украины» принимать транзитное топливо на газоизмерительной станции Сохрановка. Газ сейчас перенаправлен на станцию Суджа, которую ВСУ нещадно бомбят. Ограничения для Молдовы коснулись и непризнанного Приднестровья, поскольку, по словам министра экономики ПМР Сергея Оболонника, поступающий объем газа «расщепляется» на две страны.

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Крупнейшие приднестровские промышленные предприятия (Молдавский металлургический комбинат и Рыбницкий цементный завод), а также майнинговые фермы уже остановлены. Это покрывает всего 22 млн кубометров из почти 37 млн дефицита. Черед дошел до Молдавской ГРЭС, которая снабжает электричеством не только Приднестровье, но и обеспечивает 70% потребностей Молдовы.

В утвержденном сегодня указе поставка электроэнергии за пределы Приднестровья объявлена невозможной.

«У нас так сложилась практика, что мы заключаем контракт с Молдовой на каждый месяц. Естественно, данный контракт должен быть обеспечен газом. Если бы я знал, что «Газпром» примет решение о сокращении поставок газа в Приднестровье, мы бы такой контракт не заключали», – сказал президент Приднестровья Вадим Красносельский, выступая на Совете безопасности республики.

По словам министра экономики, дефицит газа в ПМР на конец октября составляет 15 млн кубических метров.

«Хуже всего, что мы уже сейчас перебираем из системы, а подобные режимы могут приводить к отключениям. Этим и вызвана такая масштабная срочная реакция. В ситуации ЧП мы обеспечивать поставку электроэнергии в Молдову в полном объеме не сможем. Весь дефицит ляжет на электроэнергию, поскольку крупные мероприятия уже остановлены. Приоритеты определены — это, прежде всего, обеспечение населения», – сказал Оболонник в интервью информагентству «Новости Приднестровья».

Отопительный сезон в Приднестровье начнется в понедельник, соцобъекты уже отапливаются. Тарифы на коммуналку поднимать не будут, льготы не отменят. На самый крайний случай на МолдГРЭС есть запасы угля на два месяца.

На правом берегу Днестра не могут так же успокоить население. В энергобалансе Молдовы энергодефицит уже составляет 284 мегаватт-часа. В этой связи компания Premier Energy анонсировала возможные перебои с поставками электричества вплоть до «веерных отключений».

Накануне поставлять электроэнергию в Молдову отказалась Украина. Тогда местное правительство срочно заключило контракт с Румынией. Однако его объем покроет только 22% от потребностей, да и стоит румынское электричество в несколько раз дороже приднестровского.

Ранее Приднестровью приходилось давить на Молдову, обуславливая поставки от МолдГРЭС отменой надуманных молдавских запретов. Так, в этом году Агентство окружающей среды Молдовы отказывало Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ) в Рыбнице (Приднестровье) в выдаче авторизации на сбор лома. Предприятие несколько раз останавливалось, хотя реальных нарушений на нем не было.

Оправдываясь за выдачу приднестровскому предприятию в конце-концов авторизации, вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Олег Серебрян признал, что за 4-5 месяцев страна экономит более 1 млрд лей, покупая электроэнергию у МолдГрэс.

«Вы меня спрашиваете, почему мы даем экологическую авторизацию Металлургическому заводу в Рыбнице? А более млрд лей, которые мы сэкономили на электричестве, это аргумент или нет? В селах у меня не спрашивали про экологическую лицензию для Металлургического завода, а про цену на электроэнергию», – сказал Серебрян.

Теперь предмета торга не осталось.