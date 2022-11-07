Придуман план исключения России из ООН при поддержке Китая

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Российская Федерация должна быть исключена из Организации Объединенных Наций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень», ссылаясь на статью научного сотрудника Атлантического совета Ариэля и российского либерала, специального советника проекта российских медиа-исследований Ближневосточного института медиа-исследований Владислава Иноземцева, опубликованную в издании The Hill.

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«Хотя Москва заслуживает изгнания из Совета безопасности, ее позиция закреплена в ст. 23, №1 Устава ООН. Кроме того, ее право вето не может быть отменено из-за положения ст. 27, №3. Также нет консенсуса по изменению существующей структуры ООН», – отмечается в публикации.

Тем не менее, считают авторы, есть другой путь.

«Он предусматривает исключение Российской Федерации из ООН через Генеральную Ассамблею, что может быть сделано по ст. 18, №2. Очевидно, если страна теряет статус члена ООН, она также лишается места в Совете Безопасности. Чтобы достичь этого, во-первых, в Генассамблею следует подать резолюцию, предлагающую исключение/приостановку членства России. Эту резолюцию следует внести от Совета Безопасности согласно ст. 12, №1. Во-вторых, Генеральная Ассамблея должна проголосовать супербольшинством (двумя третями +1) за исключение. Статья 27 №3 Устава отмечает, что если Совет Безопасности обсуждает вопрос, касающийся одного из его членов, то «сторона спора воздерживается от голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 52». Это может позволить Совету Безопасности направить вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи без того, чтобы Россия просто ветировала этот шаг», – описывается потенциальный алгоритм.

В качестве прецедента предлагается использовать исключение в 1971 году Тайваня, именующего себя Китайской Республикой, место которого в ООН заняла КНР.

«Ассамблея даже отменила требование супербольшинства при принятии резолюции №2758. Решение было принято 76 голосами против 35 при 17 воздержавшихся. Следовательно, кроме того, что существует прецедент изгнания, сейчас международное сообщество гораздо более объединено, чем в разгар Холодной войны», – говорится в материале.

По мнению авторов, если поведение России изменится, она «может быть вновь принята в ООН».

При этом указывается, что Китай является единственной страной в Совете Безопасности, которая может ветировать голосование об исключении России из Генеральной Ассамблеи.

«Если мы хотим, чтобы Россия была наказана должным образом, Китаю необходимо предложить соглашение: содержание Пекина в Совете Безопасности станет первой проверкой предложения президента Си по кондоминиуму США и Китая в управлении мировыми делами. Китай должен принять общую ответственность за содействие международному миру. Отказ означал бы принять российскую агрессию и демонстрацию того, что Китай привязывает себя к нестабильному и маргинальному игроку на мировой арене», – резюмируют авторы.