Пригожин: ЧВК «Вагнер» не будет информировать американских журналистов о своих дальнейших планах

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ЧВК «Вагнер» ежемесячно пополнятся тысячами новых добровольцев. Такими данными поделился Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста американского издания Newsweek Брэндона Кола, который поинтересовался о дальнейших действиях «музыкантов», а также правдивы ли заявления западных экспертов о том, что после битвы за Артемовск «оркестр» истощен и больше не может продолжать наступление?

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«Будет ли ЧВК “Вагнер” воевать за территорией Бахмута — ЧВК “Вагнер” разберется самостоятельно. Не будет информировать ни господина Брэндона Кола, ни газету Newsweek, ни Соединенные Штаты Америки», — заявил Евгений Пригожин.

Помимо этого, Евгений Пригожин обратил внимание на то, что у ЧВК «Вагнер» нет и намека на истощение. Организация ежемесячно пополняется более 10 тысячью людей.