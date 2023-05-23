Пригожин: ЧВК «Вагнер» не будет информировать американских журналистов о своих дальнейших планах

Иван Добровольский.  
23.05.2023 18:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина


ЧВК «Вагнер» ежемесячно пополнятся тысячами новых добровольцев. Такими данными поделился Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста американского издания Newsweek Брэндона Кола, который поинтересовался о дальнейших действиях «музыкантов», а также правдивы ли заявления западных экспертов о том, что после битвы за Артемовск «оркестр» истощен и больше не может продолжать наступление?

ЧВК «Вагнер» ежемесячно пополнятся тысячами новых добровольцев. Такими данными поделился Евгений Пригожин. Основатель ЧВК...

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«Будет ли ЧВК “Вагнер” воевать за территорией Бахмута — ЧВК “Вагнер” разберется самостоятельно. Не будет информировать ни господина Брэндона Кола, ни газету Newsweek, ни Соединенные Штаты Америки», — заявил Евгений Пригожин.

Помимо этого, Евгений Пригожин обратил внимание на то, что у ЧВК «Вагнер» нет и намека на истощение. Организация ежемесячно пополняется более 10 тысячью людей.

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