Применение крылатых ФАБ-1500 привело к «всплеску пациентов» в харьковских госпиталях

В Харькове большое поступление раненных боевиков после работы российских ВКС. Возле взятой со слов уже уволенной замминистра обороны Украины Анны Маляр Андреевки украинские войска по приказу своего командования пошли в лобовую атаку, которая не увенчалась успехом.

Об этом сообщил в эфире НТС военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне информация поступает с мест своеобразная, разнообразная и от разных источников. Мне приходится её анализировать. И вот действительно, скажем, от источника пришла информация, что в городе Харьков резкий всплеск пациентов с различными формами ранений. И до этого, скажем, были раненные, но они как-то шли равномерно. А тут вдруг резкий всплеск был. До этого появилась информация о том, что южнее Купянска очень хорошо отработали ВКС. Они нанесли ракетно-бомбовые удары, в том числе ФАБами. Естественно, уже можно сопоставить два факта: скорее всего, поставленная задача нашими лётчиками была выполнена. Более того, была информация, что уничтожена переправа через реку Оскол. Также в районе Макеевки и Невского были уничтожены мосты. Я это все связал», – пояснил он.

Говоря в общем о ситуации на Купянском направлении, Марочко отметил, что там положение напряженное.

«Но инициатива здесь полностью на нашей стороне. У наших войск есть определенные успехи, есть продвижения. А вот район севернее Купянска и на юго-восток – наши войска потихоньку охватывают данный населённый пункт. Опять же, шапкозакидательством заниматься не стоит, потому что у противника есть силы и средства, чтобы противодействовать нашим войскам. Идёт очень сложная борьба. Тут вообще надо отдать должное нашим военнослужащим. Но, вместе с тем, мы выполняем задачи, которые ставит командование», – заверил эксперт.

По его словам, украинские боевики сейчас несут довольно-таки большие потери. Причём это не только на Купянском направлении, но и на Донецком.

«Буквально недавно я опубликовал информацию, которая мне пришла от источников, что в районе Курдыма, Андреевки и Клещеевки у украинских боевиков очень большие потери. Буквально в этот же день Министерство обороны опубликовало кадры всего того, что там происходило. Думаю, что все уже видели. Это жуткие, конечно, кадры. Там сплошной, уж извините за выражение, фарш кругом. И это несмотря на те заявления, которые делались из Киева. И как раз здесь можно завязать эти заявления и заявления Маляр, которую уже уволили и других высокопоставленных чиновников Украины, о том, что они якобы взяли и Клещеевку, и Андреевку… Здесь как раз сработал тот элемент, когда видать прилетела задача командованию на местах реализовать то, что было уже озвучено. И они пошли, грубо говоря, на амбразуру, на наши хорошо укреплённые позиции. Ну и получили то, что получили – колоссальные, огромные потери», – подчеркнул Марочко.

Рядом, возле Белогоровки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества идут ожесточённые бои на протяжении практически месяца.

«В районе Червоная Диброва боевики «Азова» пытаются прорваться к населённому пункту, всё время получают по сусалам, несут потери и возвращаются обратно. Происходит уже просто как День сурка: наши военнослужащие уже знают, что пойдут радикалы, по каким тропам пойдут, уже навели орудие, но это почему-то не останавливает украинское командование, и тактика действий практически не меняется. Это тоже наталкивает на определенные мысли», – указал военный эксперт.

Он добавил, что в целом на участке Сватово – Кременная идет боевая тяжёлая работа со стороны наших войск, которые даже вынуждают сдаваться украинских боевиков в плен.

«Кадры тоже опубликованы Министерством обороны и есть в интернет-ресурсах, как наши вынуждают украинских боевиков просто сдаваться. Ребята там действительно действуют просто как герои. На Сватово–Кременском участке сейчас всё и держится на героизме военнослужащих. Потому что так называемого пушечного мяса подбрасывается с украинской стороны в огромном количестве, и, как мне говорят, «укропы» не испытывают никаких недостатков боеприпасов и довольно-таки серьёзно идут артиллерийские обстрелы, стрелковое оружие работает», – заключил Марочко.