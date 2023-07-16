Пример из истории: Какую страну Запад имел и обманывал, как Украину

Сегодня, спустя полтора года после начала СВО уже кажется даже к последним тугодумам пришло осознание того факта, что Запад впрягся за Киев в этой истории не альтруистических мотивов ради и не из большой любви к весьма сомнительной в плане реального содержания «украинской демократии», и даже не ради борьбы за торжество так называемых «европейских ценностей», о которых трубят на каждом углу апостолы Сороса и Шваба.

Расчетливая симуляция альтруизма со стороны Запада вызвана желанием максимально ослабить позиции России, в прежние годы доотступавшейся со своих геополитических позиций до того, что «партнеры» обложили ее по всему ближнему периметру поясом враждебно настроенных стран-лимитрофов. Когда же Москва начала всерьез огрызаться в попытке отстоять свои позиции на самом в настоящее время уязвимом украинском направлении, русских тут же объявили «преступниками», вышедшими за расставленные для них ограничительные флажки и угрожающими мировой гегемонии Запада.

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И в этой игре на ослабление России все средства хороши. Тем более, что украинцы – тут слово такому несомненному авторитету, как нынешний киевский министр обороны Резников, весьма откровенно обозначивших роль Украины в этом процессе как «идеального полигона для испытания западного оружия».

Можно еще вспомнить более ранние и столь же откровенные признания украинского посла в Лондоне Пристайко, попенявшего Запад за неблагодарность к украинцам, согласившимся умирать за чужие интересы. Мол, Украина теряет людей направо и налево, где вы в целом мире еще таких идиотов найдете?

Но это, так сказать, «знание для узкого круга посвященных». Основной же массе посполитых втирают с утра до вечера по «национальному телемарафону», что Украине все должны, что «весь мир с нами», рассказывают о неслыханных объемах западной помощи Украине и, главное, – о том, что, когда все закончится, украинцев вознаградят за их жертвы щедрыми вливаниями в послевоенное восстановление страны. По этой теме проводятся пафосные и помпезные форумы, пишутся статьи экономистов, выступают чиновники и политики.

Тем временем, в реальности украинский бюджет сегодня больше чем на 40% формируется не за счет сбора налогов с реально работающей национальной экономики, а за счет разного рода кредитов, грантов и финансовых подачек от европейских и американских структур. Дошло до того, что пенсии, зарплаты бюджетникам и соцвыплаты выплачиваются за счет средств западных доноров.

Всего за несколько лет, начиная с сентября 2019 года, госдолг страны вырос в долларовом эквиваленте на 53%. Только в 2022 году, согласно оценкам Минфина, международные финансовые институты и отдельные государства прокредитовали Украину на 32,1 млрд долларов, а в первом полугодии нынешнего года — на 23,6 млрд долларов.

Обобщая происходящее путем перехода от частного к общему, украинский политик Виктор Медведчук констатирует:

«Для зарубежных экономистов нет секрета в том, что Украина уже экономически не существует. Называется это неоколониализм, и идет он путем сталкивания в долговую яму страны посредством продажной элиты, превращение Украины в колонию».

И это действительно так. Сегодняшняя Украина в политико-экономическом смысле суверенна в той же мере, что и Египет в конце 19 века, формально управлявшийся правительством хедива, а реально – стоявшей за его спиной и состоявшей из международных кредиторов страны комиссией по управлению хедивским долгом.

Чтобы выбить из страны этот гигантский долг, англичане, французы и прочие колонизаторы получили право вводить в Египте новые налоги, прибрали к рукам все выгодные концессии, включая управление Суэцким каналом и так далее. Ни одно решение хедивского правительства не вступало в силу, не пройдя через сито согласований иностранными советниками.

На Украине роль комиссии по управлению хедивским долгом выполняют многочисленные иностранные советники при министерствах, а также аккредитованные в Киеве послы «Большой семерки», прозванные в народе «семипосольщиной». Именно им принадлежит последнее слово в кадровых вопросах и даже в таких, казалось бы, узкоспецифических делах как утверждение налоговой реформы.

Послушаем честное признание самого Зеленского, не так давно оправдывавшегося за то, что анонсированная Банковой налоговая реформа, сулившая послабления малому бизнесу, так и осталась на бумаге:

«Есть договоренность с Международным валютным фондом. Потому что мы – дотационная экономика. Потому что мы не устанавливаем правила, пока наша экономика не генерирует деньги, а нам дают деньги».

А вот признание того же Зеленского, почему Украине необходимо считаться с мнением западных доноров:

«Тебе дают деньги и говорят, что ты должен вернуть. Мало того, ты еще должен показать способности. И когда ты показываешь свои способности во время войны, когда есть большие риски из-за ухода бизнеса и потери рабочих мест… Если ты это все показываешь и при этом ты хочешь снизить налоги, тебе никто не даст такую возможность», – оправдывается хозяин Банковой.

Каких еще доказательств того очевидного факта, что Украина – страна банкрот на содержании западных «папиков» – вам надо? Понятно, что такую страну никто не будет купать в золоте и после войны. Все разговоры Шмыгалей о каком-то «плане Маршалла для Украины» – это пустое.

Правда, сейчас, чтобы как-то оправдать вбухивание миллиардов долларов в очевидного и бесперспективного банкрота, в МВФ бодрятся и делают вид, что имеют дело с благонадежным клиентом, который рано или поздно вернет все до цента.

«Экономика Украины демонстрирует замечательную устойчивость, и недавние экономические события указывают на ее постепенное восстановление в 2023 году, хотя перспективы остаются крайне неопределенными», – утверждают в Фонде, «позичивши у Сiрка очi», как сказали бы на Украине.

Это притом, что ради одобрения выделения Киеву последнего кредитного транша руководству Фонда пришлось продемонстрировать небывалую ловкость рук и впервые за 77-летнюю историю этого коллективного международного «Гобсека» изменить правила кредитования, разрешив давать в долг стране, находящейся в состоянии войны.

Оппонентом социальной фантастики от МВФ и таких же фантазий украинских «Шмыгалей» снова выступает глава политсовета запрещенной на Украине оппозиционной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук:

«Может ли Запад отстроить Украину после войны? Только теоретически и только не для украинцев. Поэтому западный поток оружия призван расчистить территории этой страны от нежелательного, на их взгляд, лишнего населения».

Оппозиционер считает, что при нынешней финансовой политике расплатиться по долгам уже не выйдет. Звучит жестоко, но это тот случай, когда горькая правда предпочтительнее сладкой лжи о ждущем Украину после войны превращении в Нью-Васюки по взмаху волшебной палочки западных доноров.