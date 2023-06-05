Принципы против интересов. Почему в отношениях с Западом больше не работает прагматический подход

В конце недели для России прозвучали сразу несколько интересных звоночков. По отдельности вроде бы и мелочи, но, сплетаясь в общий узор, они дают на выходе довольно нехорошую в плане вырисовывающихся на горизонте тенденций картину.

Вот, скажем, оказия с венгерским роликом про острую необходимость мира на Украине. Российские СМИ, как водится, увидели в этом сюжете только то, что захотели увидеть – карту Украины без Крыма. И вроде как позитив и лишний повод ткнуть носом киевских – мол, смотрите, очередную зраду для вас подвезли.

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Только если приглядеться сильнее зрада эта получилась обоюдоострая. Ведь, по венгерской версии Крым хоть и российский, а вот остальные четыре новых региона – украинские. То есть вот так видят в Будапеште у Орбана, на которого в Москве едва ли не молятся как на икону европейского здравомыслия, чаемый итоговый компромисс по Украине.

Глядя на столь явно демонстрируемую готовность проглотить красиво упакованную наживку, со стороны раз за разом подбрасывают все новые «мирные планы». Теперь вот, индонезийский. С отводом войск, демилитаризованной зоной и повторными референдумами.

И ведь даже проверять не хочется. Есть практически стопроцентная уверенность в том, что московские голуби мира, загадившие уже все крыши в Первопрестольной, с радостью ухватятся за вариант, при котором им с щедрого барского плеча коллективного Запада оставят лишь Крым – если такая сделка вдруг окажется реализуемой.

Откровенно говоря, от подобного финала Россию спасает разве что фанатичная неуступчивость Киева, настроенного на вариант «Или все, или ничего» и то обстоятельство, что Запад слишком глубоко увяз в этой истории финансово и политически, чтобы давать России хотя бы намек на возможность неоднозначного финала. Такого, который даже теоретически можно выдать за победу Кремля. Такой радости они нам давать не собираются, кто бы какие мирные планы не строил.

Общество? А что общество? Не хочется огорчать Дмитрия Анатольевича Медведева, но «глубинные россияне», безболезненно проглотившие уход из Херсона и Купянска, проглотят и уход из Мелитополя, и даже из Донецка с Луганском, случись такой вариант. Зависит от того, как это подать и во что завернуть. Сетевые патриоты пошумят, конечно, но небо на землю не упадет и никаких катастрофических последствий для предательских элит не наступит.

Да, кстати, о Венгрии. Та история с роликом и Крымом показала, что антивоенная настроенность Будапешта довольно эластична. Напоровшись на откровенное непонимание со стороны Киева и демарш кулебы иностранных дел, венгры моментально подрихтовали свою карту и теперь у них Крым – украинский.

Такой вот финал духоподьемной истории, ставшей одноразовой перемогой для российских СМИ. Правда, прогиб все равно не спас Венгрию от очередного украинского демарша, лишний раз подтвердив, что украинцев куда ни целуй – везде будет задница.

Тем временем, если верить Associated Press, пресловутые американские «Абрамсы» Украине еще не поставили, но обучение украинских военных работе с ними идет уже полным ходом. Прямо сейчас 200 украинцев уже проходят соответствующий вышкол на немецких полигонах.

Курс обучения рассчитан на 12 недель. За это время будущих танкистов обучат маневрированию, ведению огня и взаимодействию с другой военной техникой. Еще 200 украинцев обучаются заправке американских танков, а также – техобслуживанию армейских автомобилей-цистерн.

Предполагается, что тренировки завершатся до намеченной на осень нынешнего года передачи Украине 31 обещанного ей танка.

Примечательно, что все это происходит на фоне зафиксированного социологами скептического отношения рядовых немцев к вооружению Украины. В частности, как свидетельствуют результаты опроса АRD Deutschlandtrend, почти две трети немцев (64 %) против передачи Украине боевых истребителей.

По мнению 43% немцев, ФРГ и так оказывает достаточную военную поддержку киевскому режиму. В недостаточности поддержки уверены лишь 14 % немцев.

Чего немецкие верхи, по мнению немецких низов делают мало, так это усилий по прекращению войны методами дипломатии. В этом уверено арифметическое большинство – 55 %.

Иной федеральный российский телеканал усмотрел бы в этих цифрах едва ли не предвестник «победы здравого смысла» и «отрезвления Европы». Я же скажу, что все ровно наоборот – средний немец существо такое же манипулируемое, что и средний украинец.

И даже если он чего-то хочет, но элиты считают эти хотения неправильными, то они рассматриваются не как руководство к действию – ну там, менять политику на новую, а как сигнал к необходимости усиления пропагандистской работы по коррекции установок населения в нужную сторону.

Собственно, в этом нет ничего удивительного и эксклюзивного. Оно ведь и в России так. Вон на днях прочел, как в эфире крымского ТВ вспоминали, что в первые недели СВО 80 % школьников были против спецоперации, а когда включили на полную пропагандистско-разъяснительную работу, цифры поменялись на противоположные

Так если у нас так, то от чего мы решили, что на Западе как-то по-другому? И у них так же. Подход-то сугубо инструментальный и пригодный для любой страны и идеологии. Разница лишь в том, что там, в Германии, они вкладывают свои смыслы, а мы свои.

Запад, говорите, устанет? В этом смысле показателен другой немецкий опрос – проведенный институтом IW по заказу Spiegel. Итак, пристегнитесь крепче.

Большинство немцев (72%) полагают, что экономика ФРГ страдает от антироссийских санкций сильнее, чем российская, но примерно столько же опрошенных немцев (71%) несмотря на это все равно поддерживают эти санкции, считая их оправданными.

Одним словом, классика: мыши плачут, колются, но продолжают есть кактус. А все почему? Когда московские начальники предлагают тем же немцам выгодную сделку, они исходят из того, что на том конце провода такие же персонажи.

Но к московской печали прагматика давно не работает. Работают эмоции и – вы удивитесь – принципы. Пойдя в ущерб себе на тотальный разрыв с РФ, Европа продемонстрировала именно приоритет принципов над коммерческими интересами. В Москве же до сих пор превалирует торгашеский подход – отсюда вот эта вот возня вокруг аммиакопровода.

Ну и что, что положительное решение данного вопроса автоматом снимает угрозу с Николаева и Одессы. Зато уважаемые люди свой вопрос решат. Да, в счет страны и в ущерб СВО, ну так разве ж это впервой?

Мораль будет та же, что и раньше. Время – ресурс не безграничный. И чем дольше военные будут демонстрировать неспособность быстро разрешить кризис чисто военным путем, тем весомее внутри страны будут звучать голоса, предлагающие подобного рода сделки, как «меньшее зло» по сравнению с затягиванием боевых действий на неопределенное время. А в состряпанных сторонними доброхотами красивых мирных планах, к тому времени, уверен, недостатка не будет.

Если верно то, что победа – не одномоментный акт и куется шаг за шагом, как тот дальний путь, который начинается с первого шага, то и поражение – история такого же рода. Каждый неверный шаг, каждый неоправданный компромисс, каждая тактическая ошибка и локальное поражение, каждое непринятое или не вовремя принятое решение – это все совокупность маленьких шагов, ведущих к поражению, которое может стать данностью задолго до того, как оно произойдет по факту.

Война при этом может идти еще месяцы и годы, но ее финал при этом будет ясен заранее.