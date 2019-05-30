Принято решение о переводе Украины на греческо-гуцульский язык

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Министерство образования Украины уже после ухода Петра Порошенко утвердило новые правила украинского языка, которые, фактически, превращают его в смесь греческого и гуцульского наречия.

Об этом на своем ютуб-канале заявил лидер партии «Союз левых сил» экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня всем школам и высшим учебным заведениям сообщили, что украинский язык подлежит принципиальному и серьезному изменению.

В словах, содержащих букву «ф», например, «кафедра» (по-русски «кафедра» и по-украински «кафедра») теперь будут вместо буквы «ф» стравить букву «т». Теперь это слово будет звучать «катедра».

И еще очень большое количество разных правил вводится, слова в совершенно новой формулировке. Если раньше было «директор» и мужского и женского одинаково рода, то теперь будет «директор» и «директорка». У нас был «вертолёт», потом стал «геликоптер» на английский манер, а потом стал «гвинтокрыл».

Вводится, я бы сказал так, греческо-гуцульский язык…

Это к тому, что некоторые надеются и думают, что сейчас на самом-то деле дурдом насильственной украинизации прекратился, но это даже не украинизация, это уничтожение украинского языка. Это внедрение чего-то нового. Самое главное – чтобы сделать максимально отличительным от русского, чтобы дистанция к русскому языку было максимально длинная.

И сидит где-то человек в министерстве, выдумывает все эти глупости.

Когда я возглавлял Национальную комиссию регулирование рынка финансовых услуг, на тот момент министром образования был Станислав Николаенко, потом министром образования был Табачник. Я общался с этими людьми, мы ставили очень серьезные вопросы, вопросы улучшения качества образования, старались максимально не морочить людям головы, научить людей писать. Самая главная цель, которую ставил министр образования в то время, – создать такие условия, при которых, например, языковые вопросы позволят максимально глубоко вникать в точные науки, которые крайне необходимы для того чтобы работать в промышленности на производствах, в сельском хозяйстве. Образование представлялось как такой цельный комплекс, направленный на улучшение работы государства в целом.

А теперь такое впечатление, что сидит какой-то идиот в Министерстве образования и выдумает – как бы сделать так чтобы у людей жизнь была хуже. Вот учились, скажем, 10 лет дети, у них была «кафедра» а теперь – «катедра». Куча всяких глупых и изменений, при которых язык становится почти не понятен даже для украинца», – сказал Волга.