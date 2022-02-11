Присоединение к ENTSO-E добьет украинскую электроэнергетику

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Новости Украины

Украинская электроэнергетика уже дестабилизирована «зеленой» энергетикой. Однако правительство намерено синхронизировать Объединенную энергосистему Украины с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E, что приведет к вытеснению украинской электроэнергии более дешевой электроэнергией из ЕС а в перспективе – к полной потере Украиной энергетической независимости.

Об этом в эфире канала «Эргономика с Валентином Землянским»заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день она («зеленая» энергетика) является, по сути, самым ключевым дестабилизирующим фактором в финансовой модели украинского энергорынка. Но, вместе с тем, и тепловая, и атомная генерация и гидрогенерация еще как-то держались даже пытались в какой-то мере не устареть настолько, чтобы сдать свои позиции. Соответственно, не хватало рычага. Вот этим рычагом и может стать решение украинского правительства о присоединении ENTSO-E», – отметил он.

«В результате захода большого объема дешевой электроэнергии из Европейского Союза украинская энергетическая генерация, по сути дела, обречена на вымирание. Меморандум с «Вестингауз» без единого успешно реализованного проекта – это значит смерть для атомной генерации, потому что чем атомные блоки-то замещать? Более того, их выведение из эксплуатации денег стоит, где еще деньги взять? Тепловая генерация, возможно, останется в каких-то определенных объемах, хотя, опять же, большой вопрос – как она будет работать в условиях таких цен на газ. Что произойдет? Смотрим на Прибалтику: три прибалтийские страны, которые по большей части были действительно реально энергетически независимыми, обеспечивали себя электроэнергией, они стали основными реципиентами», – сказал Валентин Землянский.