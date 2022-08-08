«Приватизация в военное время – безумие» – киевский экономист

08.08.2022  21:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

В условиях, когда рейтинговое агентство Fitch снизило кредитные показатели Украины до С – преддефолтного, проводить приватизацию для продажи государственных предприятий за одну гривну – преследует иные цели, нежели экономическое развитие.

Об этом в студии украинского политического аналитика Руслана Бизяева заявил киевский экономист, бывший советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях, когда рейтинговое агентство Fitch снизило кредитные показатели Украины до С – преддефолтного,...

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«Ведущие мировые рейтинговые агентства, в частности Fitch, после новости о техническом дефолте «Нафтогаза» снизили наш кредитный рейтинг до С – преддефолтный, до пропасти осталась одна ступень. Как в таких условиях, а главное зачем, проводить приватизацию?», – спросил Бизяев.

«Решение крайне удивительно, потому что приватизация – она всегда чётко коррелируется на инвестиционной привлекательности страны. Соответственно, если есть хорошая динамика привлечения прямых инвестиций, реальный сектор экономики можно приватизировать.

Вообще, приватизация – это не плохо и не хорошо. Это всегда нужно соотносить с местом экономики на кривой длительного экономического цикла. Если кризис, то происходит увеличение государственной доли в экономике, потому что государство становится единственным источником стабилизации экономической системы, а пресловутая рука рынка в этих условиях не работает.

Военная экономика всегда сопряжена с огосударствлением экономической среды, то есть, процессы противоположные приватизации.

Приватизация сейчас – это нонсенс, потому что предпринимательская активность находится на нуле, инвестиционная привлекательность тоже. Поэтому эта приватизация, скорее всего, преследует иные цели, но не цели экономического развития», – объяснил Кущ

«Те же цели, которые преследовала приватизация в начале 90-х – подешевле украсть», – уточнил ведущий.

«С учётом нынешней покупательной способности бизнеса, эти объекты можно продать очень дёшево, за 1 гривну, условно говоря. Думаю, так за одну гривну они и будут продаваться», – резюмировал эксперт.

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