«Приветствовали российское вторжение»: Кто готовится уничтожать одесситов

«Кто же они такие, предатели-полицаи, порою творившие большие зверства, чем сами фашисты, из-за желания выслужиться?» — размышляли мы на уроках истории, пытаясь представить психологический портрет тех, кто пошел бы в полицаи сейчас, в эпоху развитого социализма. «Ага, пионер Кандыба, он же котов мучает — он точно бы пошел!». Это я к тому, что мучители котов давно выросли. И, как и прежде, выслуживаются изо всех сил.

Казалось бы, не успел народ обсудить «облико морале» уголовно-бандеровской общественности, набившейся в отряды «теробороны Одессы», как уже стало известно, кто их будет финансировать — ну, чтобы заменить деревянные автоматы настоящими.

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Очередным выстрелом в спину оказалось голосование депутатов Одесского горсовета за выделение из местного бюджета двадцати миллионов гривен на поддержку подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований (а на лечение от рака какого-нибудь трехлетнего Витеньки опять по соцсетям собирать будут). Кстати, для сравнения: недавно для погашения коммунальных долгов мэрия выделила чуть больше двухсот тысяч неплатежеспособным гражданам, которые смогли подтвердить свою неплатежеспособность платными справками. Тогда как самым нищим, у которых нет денег на оплату справок, в мэрии отказали. А тут целых двадцать лямов! Чтобы главный «патриот по Одессе» Ганул, у которого и так в СБУ зарплата, еще лучше жрал, еще лучше в «вату» целился.

Нацист Ганул, используемый СБУ для расправы над неугодными одесситами

Представители ОПЗЖ, конечно, противились, а то ж их электорат не поймет — зачем, мол, сеять панику среди населения, никто на одесситов нападать не собирается, и вообще пусть Киев на подобную ерунду средства выделяет, а не скромный одесский бюджет, не покрывающий полумертвую социалку. Однако мэр Труханов был непреклонен — это же дело государственной важности! Да и исполком выделение денег на оборону от Путина одобрил. Больше того, Труханов развил мысль, предложив разместить штаб обороны в местной тюрьме. Прикольно, да. Но не спешите радоваться — речь идет о пустующей тюрьме, выставленной Минюстом на продажу. А патриотическая общественность — та самая, которая грозит Труханову геенной огненной за его «пророссийскость» — с улюлюканьем эту идею поддержала. Прикупит им, значит, Труханов тюрьму, патриоты в ней засядут, и оттуда, уже из штаба, Труханова поносить будут. А заодно, все вместе, надев шапочки из фольги, отражать агрессию России.

То ли дело губернатор Сергей Гриневецкий — воплощение вековой мудрости компартии! А мудрость так и шепчет: иди знай, Рафаилыч, что завтра-то надевать придется — кастрюлю, буденовку или ермолку? Поэтому с момента создания бандформирований, простите, отрядов теробороны, мнения своего не высказывает, ссылаясь на закон о национальном сопротивлении. И даже когда журналисты в него вцепились — «Что вы думаете о нападении на Украину России?» — предпочел ответить так, чтобы и вашим и нашим. «Я не слышал от Службы внешней разведки такой информации. СМИ нагнетают это, кому-то это очень выгодно, но я могу комментировать только те факты, которые документально подтверждены. Идет политическая игра».

Сергей Гриневецкий и Геннадий Труханов

«Адекватники», конечно, в восторге (обещана цесарка — и то дураку радость), и Гриневецкий тешится — запомнюсь мудрецом-миротворцем. И тут ему Зеленский под дых! Ага, несмотря на старания Труханова — то в бомбоубежищах фотографируется, то «деньги на покупку учебников» для шариковых одобряет — президент назвал Одесскую область одной из самых неподготовленных к встрече врага и пригрозил Гриневецкому: «Чтобы за две недели все сделали! Консультируйтесь с военными согласно законодательству о национальном сопротивлении… В противном случае будут кадровые решения!».

Ну что сказать, в такой ситуации трудно не только полицаям, но и павликам морозовым — к кому бежать, на чью мельницу лить воду? Если Пиночетик Зеленский готовность к войне критикует, а министр обороны Резников, наоборот, нахваливает: «Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город!». Ыть!..

Но кому верить, перед кем выслуживаться?..

Вот давеча, как мы помним, оппозиционный нардеп, председатель Одесской ячейки ОПЗЖ Мыкола Скорик порадовался тому, что «отряд теробороны сформирован и вооружен». А теперь сообщил в соцсетях, что СБУ ведет за ним слежку…

Представляете, какой когнитивный диссонанс в головах этих павликов морозовых? «Или повесят (свои или чужие?), или конфеткой «Рошен» угостят (свои или чужие?), и кто нам вообще свой или чужой?». В пору к психиатру обращаться. Но знаете, у них есть — свой, сертифицированный, умайданенный Борис Херсонский. Типа Ройтбурда, но от поэзии, а по совместительству психиатр — ну, понимаете, успел когда-то первым надеть белый халат. Кстати, недавно он с горечью отметил, что «в Одессе определенно найдется немало людей, которые бы приветствовали российское вторжение», и это его мнение было даже опубликовано в Financial Times.

Херсонский и ныне покойный Ройтбурд

Теперь-то вы наконец поняли, для чего создаются отряды теробороны? Правильно, для того, чтобы уничтожить тех, кто «приветствовал бы российское вторжение». Пока можно это дело обкатать, опробовать. Уверяю вас, что на ближайшем же митинге против коммунальных тарифов, например, обученные военному делу добровольцы от теории перейдут к практике — и это будет только зачет. А потом еще и еще. А потом будет уже экзамен. 2 мая хотя бы. Когда не скрывающие своих политических воззрений одесситы соберутся почтить память жертв «Одесской Хатыни» — и тогда опять прольется кровь.

Отряд украинских нацистов, заявивший о готовности боронить Одессу от российского вторжения