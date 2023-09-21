«Признал нашу силу»: преемник покойного Макея ручкается со змагарами

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник пожал руку советнику самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франаку Вячорке, столкнувшись с ним в коридорах ООН.

Об этом сам Вячорка заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитнНавигатора».

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«Была ситуация странная и неожиданная для меня, когда в коридорах штаб-квартиры выходит Алейник, сам подходит ко мне, глядит на меня, пожимает руку и говорит: добрый день. Он, конечно, загнал меня в ступор, потому что в прошлом году делегация Макея убегала от нас. В этот раз они сами подошли. Разговора никакого не было. Это было просто приветствие. И потом они ушли», – сказал Вячорка.

Он пообещал в следующий раз, когда столкнется с Алейником, выдвинуть ему ультимативные требования об освобождении политзаключенных.

«Это вся коммуникация, которая у нас была. Понятно, что они работают на вражеские силы, на Лукашенко. Ждать, что их удастся перетянуть на сторону свободной Беларуси – нет. Но я думаю, что они признают нас как оппонентов. Наша задача их просто победить. Там не было возможности для более детального разговора, но когда она появится, у нас есть список вопросов, которые мы хотим задать, и требований, которые мы хотим передать», – сказал Вячорка.

Сергей Алейник занял пост министра после скоропостижной смерти Владимира Макея, который считался прозападным.