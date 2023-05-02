Признание Резникова: Операции ВСУ планируются совместно с НАТО

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Воюя с Россией, Украина делает то, к чему НАТО готовилось десятки лет с момента своего основания

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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«У нас на сегодняшний день уже около 18% стандартов НАТО внедрено. Столько же примерно в процентном выражении планируем освоить до конца года. Это означает, что мы легко выходим на 30-35% в течение этого года», – сказал Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

Резников отметил, что для вступления в НАТО в целом важны три вещи: наличие гражданско-демократического контроля, наличие прозрачности, публичности и отчетности процедур, а также совместное планирование военных операций.

«По первому пункту – гражданско-демократический контроль. Наш закон уже говорит, что министр обороны гражданский. И постепенно наращиваются темпы, в частности, увеличивается количество гражданских замов. Второй пункт, прозрачность, система LOGFAS уже работает. Плюс, я создал агентство по военным закупкам. То же самое будет по тыловому обеспечению. А третье – совместное военное планирование. Это уже происходит нашими генералами с точки зрения обсуждения планирования операции, потому что мы уже пользуемся натовским оружием», – признал министр.

Он добавил, что Североатлантический альянс «был создан американцами как ответ на угрозу Российской империи, но тогда называлась она Советский Союз».

«Главная задача НАТО – противостоять Российской империи, успешно противостоять и в случае агрессии дать отпор. Сегодня единственная страна в мире, которая успешно выполняет задачу НАТО – это Украина. Тяжело, ценой нашей крови, наших жизней, домов, мы сегодня выполняем миссию НАТО. Мы делаем то, что НАТО готовилась делать несколько десятков лет. И Альянс это понимает, и поэтому нам оружие дают натовское, чтобы еще посмотреть, как успешно оно может противостоять главной угрозе», – резюмировал Резников.