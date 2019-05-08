Пробандеровский канадский министр пообещала поддержку Зеленскому

08.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Известная антироссийской позицией министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, дочь эмигрантов из Западной Украины, пообещала поддержку победителю президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, заявив, что «демократический Киев» (где сжигают противников режима, как в Одессе, и убивают неугодных журналистов, как Олеся Бузину) должен стать примером для России.

«Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика, – это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян», – заявила Фриланд сегодня на встрече с Зеленским в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фриланд добавила, что «Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене».

«У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса», – сказал Владимир Зеленский, не уточнив, каким именно образом он собирается это сделать.

Фриланд находится в санкционном списке России. Она известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом в Донбассе. Фриланд критиковала Польшу за попытки ввести наказание за пропаганду бандеровской идеологии. Бывшая журналистка ранее также обслуживала украинских олигархов – например, работала ведущей «Ялтинского форума» олигарха Виктора Пинчука.