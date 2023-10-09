Профессор: На Украине открыт второй фронт – заднеприводный

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Отказ родителей от патриотического воспитания в школах является прямым следствием западных цивилизационных ориентиров – жить в стране, пользоваться ее благами, но ни в коем разе не считать себя обязанным за эту страну постоять.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, настроения такие есть. И эти настроения, в общем-то, понятны, их происхождение в девяностых и частично в нулевых. Жить можно в России, пользоваться благами можно, а дальше можно всё время у неё спрашивать: а что, Родина, ты ещё для меня можешь сделать? И тут, кстати, это уже точно Кеннеди, его знаменитая фраза: «не спрашивай, что Америка может сделать для тебя, скажи, что ты можешь сделать для Америки». Вряд ли для нас утешением является то, что такое вот выращивание «детей мира» непонятного пола, эти тысячи собачек, собирающихся на берлинском вокзале, это же всё характерный признак западной цивилизации, и только её», – подчеркнул он.

Учёный добавил, что на Востоке в целом пока работает классическая схема: папа, мама, дочка, сын, бабушка, дедушка.

«И пока такая схема будет работать у нас, а она будет работать, а у них будет иначе, они будут проигрывать. Они будут проигрывать не в десантных операциях на побережье Крыма, там они проигрывать будут тоже, а будут проигрывать стратегически. И то, что сейчас из мирного спокойного славянского населения Украины делают, говорит о том, что тут даже не Россия главный враг. Главный враг – твой сосед, главный враг – это режим, главный враг – это родители, которые не дают тебе из Маши стать Мишей, или наоборот – из Миши стать Машей. То есть, этот режим постоянного реформирования в беготне за так называемыми атлантическими ценностями, он утверждается в Восточной Европе», – отметил Межевич.

Он подчеркнул, что в католической Литве, где было множество протестов против гей-парада в Вильнюсе, власти не смогли отказать в его проведении.

«Местным церковным властям объяснили, что, ребята, вы или тут формируете ударные гей-бригады для демонстрации, или мы вас запишем в «путинские охранители». Оно вам надо? Пожалуй, только в Польше, при всех нюансах польской политики, странно одетое существо мужского или женского, или неопределённого пола, особенно не в Варшаве, а где-нибудь в Люблинском воеводстве, очень рискует. Кстати, в этом смысле польские гопники очень напоминают наших – в спортивных костюмах, такие все конкретные, сразу пробьют «башню». Надо понимать – все проблемы, о которых мы говорим, носят общий характер. Кто быстрее спасётся, кто быстрее эту проблему решит, закроет у себя в обществе, тот и будет победитель. Пушки, самолёты – это всё, конечно, нужно. Но второй фронт проходит там, в головах», – заключил Межевич.