Проигравший Додон всё ещё надеется на голоса Приднестровья и России
Действующий президент Молдовы Игорь Додон, проигравший выборы, признал, что не смог мобилизовать в свою поддержку молдавскую диаспору в России.
Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Думаю, что они просто не были организованы. Последние 10-12 лет серьёзно нашими гражданами в Российской Федерации, системно, как в ЕС, никто не занимался. Для диаспор в ЕС есть какие-то ассоциации, с ними работают, не только на выборах, а каждый день. В РФ, к сожалению, этого нет. И посольство наше слабовато там работало. Это не означает, что работы не будет после этих выборов. Потому что сделали соответствующие выводы», – сказал Додон.
Мобилизация диаспоры, по его мнению, позволит в перспективе выигрывать выборы.
«Я думаю, что потенциал максимальный, в ЕС, на Западе – 300 тысяч голосов. А потенциал в Приднестровье – 215 тысяч, и в России еще 400 тысяч. Если все эти люди проголосуют, то всегда пропорция будет 65/35 в пользу левоцентристских сил. И мы должны это сделать», – сказал Додон.
Во втором туре президентских выборов в Молдове приняло участие 250 представителей западной диаспоры. Это определило победу антироссийского политика Майи Санду.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.