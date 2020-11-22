22.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Молдова, Приднестровье, Россия
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Проигравший Додон всё ещё надеется на голоса Приднестровья и России


Действующий президент Молдовы Игорь Додон, проигравший выборы, признал, что не смог мобилизовать в свою поддержку молдавскую диаспору в России.

Об этом он заявил в эфире телеканала  NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что они просто не были организованы. Последние 10-12 лет серьёзно нашими гражданами в Российской Федерации, системно, как в ЕС, никто не занимался. Для диаспор в ЕС есть какие-то ассоциации, с ними работают, не только на выборах, а каждый день. В РФ, к сожалению, этого нет. И посольство наше слабовато там работало. Это не означает, что работы не будет после этих выборов. Потому что сделали соответствующие выводы», – сказал Додон.

Мобилизация диаспоры, по его мнению, позволит в перспективе выигрывать выборы.

«Я думаю, что потенциал максимальный, в ЕС, на Западе – 300 тысяч голосов. А потенциал  в Приднестровье – 215 тысяч, и в России еще 400 тысяч. Если все эти люди проголосуют, то всегда пропорция будет 65/35 в пользу левоцентристских сил. И мы должны это сделать», – сказал Додон.


Во втором туре президентских выборов в Молдове приняло участие 250 представителей западной диаспоры. Это определило победу антироссийского политика Майи Санду.

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