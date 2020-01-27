27.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Израиль, Политика, Украина
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Прокол Зеленского в Израиле подметили даже российские либералы

Отказавшись под лживым предлогом от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, где также присутствовал российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский подмочил собственную репутацию и продемонстрировал зависимость от мнения сторонников экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он продолжает оглядываться на своего предшественника и его клан, чего делать совершенно не нужно. Ну, не получилось встречи с Путиным, не получилось выступить – ничего страшного. Это гораздо лучше, чем откровенно обманывать, говоря, что он передал свое место на форуме жертвам холокоста, которым ничего не передавал, в результате чего заявление было достаточно в грубой форме дезавуировано тем самым Европейским (еврейским – прим. ред.) конгрессом, глава которого Вячеслав Кантор, разумеется, не заботится о репутации Зеленского, и делать этого совершенно не должен», – отметил Белковский.

Напомним, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказал, что Владимир Зеленский трудоустроил на ключевые должности кадры Петра Порошенко, продолжающие его гуманитарную политику. При этом в области экономики курс новой власти стал еще страшнее.

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