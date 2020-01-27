Прокол Зеленского в Израиле подметили даже российские либералы

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Отказавшись под лживым предлогом от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, где также присутствовал российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский подмочил собственную репутацию и продемонстрировал зависимость от мнения сторонников экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он продолжает оглядываться на своего предшественника и его клан, чего делать совершенно не нужно. Ну, не получилось встречи с Путиным, не получилось выступить – ничего страшного. Это гораздо лучше, чем откровенно обманывать, говоря, что он передал свое место на форуме жертвам холокоста, которым ничего не передавал, в результате чего заявление было достаточно в грубой форме дезавуировано тем самым Европейским (еврейским – прим. ред.) конгрессом, глава которого Вячеслав Кантор, разумеется, не заботится о репутации Зеленского, и делать этого совершенно не должен», – отметил Белковский.

Напомним, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказал, что Владимир Зеленский трудоустроил на ключевые должности кадры Петра Порошенко, продолжающие его гуманитарную политику. При этом в области экономики курс новой власти стал еще страшнее.