Прощай, Львов: Путин дал понять, что Галичина в Россию не вернётся

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Россия потерпела фиаско в своей многолетней политике на Украине со ставкой на достижение компромисса с киевскими самостийными элитами, а США добились своей цели: им удалось стравить два братских народа.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос. В этом смысле можно сказать, что сегодняшние события, если они подводили нас к этому, в этом смысле можно сказать, что они добились своего результата. Но и у нас уже не было никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля текущего года. Как я уже однажды сказал: сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результатов, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско. Ничего другого нам не оставили: может быть, и специально тоже толкали нас к этому, к этой черте. Отступать-то нам больше было некуда, вот в чем проблема», – сказал Путин.

Он уверен, что США давно и углубленно разрабатывали эту стратегию с учетом особенностей социальной психологии отдельных регионов.

«Вовлеченность их была всегда в полном объеме, они старались. Я уже не помню, потом полистайте странички истории. Кто-то из депутатов еще царской Государственной Думы сказал: «Хотите потерять Украину – присоедините к ней Галичину». В конечном итоге так и получилось, он провидцем оказался. Почему? Потому что люди из этой части ведут себя очень агрессивно и фактически подавляют молчаливое большинство на остальной части этой территории. Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение – пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет – кроме нас, а мы будем это делать и сделаем», – сказал Путин.