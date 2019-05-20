Просто Владимир: Зеленский просит не называть его по имени-отчеству

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто — Владимир, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал 41-летний президент на странице в Twitter.

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Сегодня Зеленский, вступивший в должность президента, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении в стране парламентских выборов.