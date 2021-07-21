Противоречия между нами и Украиной непреодолимы – глава ДНР

21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Политика Украины с каждым днем всё более укрепляет Донбасс в убеждении, что выбор на референдуме 2014 года был полностью оправдан.

Об этом в интервью французскому изданию «Политик Интернасьональ» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев продолжает увеличивать разрыв между нами. Кровь и слезы не создают прочной основы для установления добрососедских отношений. И, конечно, идеологический раскол очень силен. В конечном счете, это и есть суть противостояния, и за последние семь лет разрыв стал еще более выраженным», – констатировал Пушилин.

Он привёл примеры, как на Украине власти называют улицы в честь военных преступников и пособников нацистов, в то время как символы советской эпохи запрещаются, памятники Красной армии разрушаются, людей с Георгиевской лентой могут арестовать, однако ничего не предпринимается в отношении тех, кто демонстрирует нацистские приветствия. Факельные шествия, гитлеровская символика напоказ – и всё это в самом сердце Европы.

«Эти противоречия между нами и Украиной в ее сегодняшнем виде непреодолимы. Принять такое видение истории означало бы предать самих себя, своих предков, свои корни. Я даже не говорю о принудительной украинизации русскоязычного населения, которая стала еще более жесткой с 2014 года. То, что происходит на Украине, с каждым днем укрепляет нас в убеждении, что наш выбор стать независимыми был полностью оправдан», – подчеркнул глава республики.

Кроме того, он напомнил, что более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР уже получили российское гражданство.

«Выдача паспортов Российской Федерации – это гуманитарная мера России, за которую мы благодарны: она восстанавливает права наших граждан», – отметил Пушилин.