Проукраинские симпатии – признак потенциального террориста

Новости Украины

Когда я опубликовал на одном из федеральных каналов и в своем телеграм-канале видеозапись подрыва автомобиля луганского общественника и бывшего начальника Старобельского отдела полиции Оскара Лайшева, на следующий день украинские официальные каналы стали радостно смаковать эту запись. Мол, порадуйтесь вместе с нами, убит “коллаборант” и полицейский.

На самом деле Лайшев не был действующим начальником полиции. Киевский режим уволил его ещё в 2015 году, и с тех пор Лайшев оставался пенсионером МВД. Вся его “вина” перед Киевом состояла в том, что он остался на освобожденной силами ЛНР территории, дружественно относясь к России. А как мы уже знаем, своих граждан, оказавшихся на освобожденных территориях, украинский режим готов обстреливать “Ураганами” и “Хаймарсами”. Но обстреливать, как видим, недостаточно. Надо еще и показательно глумиться.

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Украинские пропагандисты осудили даже известную российскую либералку Латынину. Которая просто не стала радоваться смерти Даши Дугиной. То есть, поддерживать украинский режим уже мало. От заукраинцев требуется по-сатанински хрустеть костями и сосать кровь.

Кстати, Лайшева и Дугину объединяет не только то, что украинцы радуются их гибели. Способ их убийства был совершенно идентичен. Закреплённое под днищем автомобиля, в районе водительского сиденья, взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. Как и у главы Михайловки Запорожской области Ивана Смешко, убитого на днях. Как и у Дмитрия Савлученко, начальника управления молодежи и спорта Херсонской области. Как и у целого ряда общественников и администраторов, готовых работать над интеграцией своих регионов в состав России.

Убийства с помощью взрывного устройства под машиной характерны тем, что для их совершения не нужны профессионалы. Профессионалы стоят дорого и отличаются тем, что могут совершить убийство практически в любых условиях – снайперский выстрел на большой дистанции, нож под сердце в толпе, яд и множество других способов.

Взрывчатку же может заложить бомж, проститутка, ребенок. Организатору потребуется лишь нажать на кнопку, приведя заряд в действие. Именно непрофессионалами широко пользуются украинские спецслужбы. Мы ловили таких. Запутавшийся в жизни мелкий аферист, проукраинский волонтёр, отсидевший уголовник и тому подобная публика. Заранее и не предскажешь, кем воспользуются украинские спецслужбы в следующий раз. Общее у потенциальных террористов только одно – проукраинские симпатии и проукраинские связи. Именно через них на исполнителей выходят украинские спецслужбы и берут их в разработку. То есть, сегодня проукраинские симпатии – признак потенциального террориста.

Причем, это ведь не законспирированные агенты, это любители. Поэтому – за день-два, за неделю, за месяц до теракта такой вполне мог прогуливаться с сине-желтой ленточкой или чем-то в этом роде. Мог высказываться на работе или учебе в поддержку ВСУ или с критикой Специальной военной операции. То есть, все люди с подобными убеждениями – в группе риска. И не потому, что нам не нравятся эти убеждения. А потому, что эти люди могут быть использованы (и будут использованы!) украинским врагом для совершения терактов и политических убийств. А теракты и убийства будут происходить до тех пор, пока будет существовать интересант этих убийств – украинский политический режим. И, шире, его западные спонсоры.

Так что, внимательно смотрите и слушайте, что говорят не только ваши знакомые, но и люди в толпе. Мало ли, кто из них в следующую минуту приведет в действие взрывчатку?

А в следующий раз поговорим, как уберечься и не стать жертвой политически мотивированного убийства. Если вы сторонник Спецоперации, журналист, волонтёр или глава администрации освобождённого от власти украинских террористов населенного пункта…