Провокация против российского лайнера в Батуми. Что это было?

Уже несколько дней на украинском ТВ смакуют кадры из Батуми, где группа грузинских русофобов устроила манифестацию у причальной стенки морвокзала, заставив уйти обратно в море через пару часов после прибытия лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту.

В самой Грузии история с прибытием лайнера вызвала острое противостояние. Дело доходит до мордобоя в прямых эфирах, где нормальные люди пытаются осудить очередную грязную, ксенофобскую провокацию, устроенную проамериканской грузинской платформой в столице Аджарии. Страсти усилены еще и тем обстоятельством, что грузинский премьер-министр как раз в эти дни совершает успешный визит в Китай, где состоялась встреча на высшем уровне, и были оглашены намерения о стратегическом партнерстве двух стран (соответственно, противники ему вменяют предательство другого «стратегического партнера» – США).

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Итак, что произошло в Батуми. Пытаясь спровоцировать новую волну русофобской кампании, щедро финансируемые со стороны западных фондов авантюристы устроили акцию протеста по прибытии лайнера в батумский порт. Участники акции исполнили гимны Грузии и Украины, скандировали: «Абхазия — это Грузия», «Россия — оккупант», «Покиньте нашу страну» и т.п.

Обладательница французского паспорта и поддерживающая в последнее время саакашистов президент Саломе Зурабишвили провокацией назвала не агрессивное поведение участников акции, а заход лайнера. Она гордится «народом, который мирно опротестовал новую провокацию России», хотя эти «мирные» не скрывали готовность даже на физическое оскорбление туристов.

Явное удовлетворение вызвало агрессивное поведение протестующих у посла США Келли Дегнан, которая отметила, что «с гостеприимством не примешь того, кто оккупировал твою страну». Нет сомнения в том, что о таком «приеме» гостей из России она была проинформирована и, даже одобрила планировавшую заранее провокацию.

Кстати, послом США в Тбилиси уже назначили другого, и Дегнан скоро уедет в Вашингтон. Она не сумела справиться с основной задачей – переубедить или задушить грузинскую власть, отказавшуюся открывать «второй фронт» против России и не поддержавшую антироссийский военно-политический блок. Дегнан не смогла помешать также и восстановлению прямых авиарейсов между городами России и Грузии. И вот, хоть эта жалкая «победоносная операция» с целью недопущения на грузинской земле 800 российских туристов ей зачтется напоследок.

Арестованный экс-президент Саакашвили высказался с сожалением о том, что вместо американских туристов Грузию посещают российские. Не зря, все-таки, о деменции Миши утверждают его же родные, добивающиеся освобождения «больного» преступника.

Миша забыл о том, что, будучи президентом Грузии (почти сразу после военного конфликта 2008 года!), призвал российских туристов массово посетить Грузию и в одностороннем порядке для них же снял визовый режим. Саакашвили еще и российский бизнес тогда призвал инвестировать в южно-кавказскую страну. И, действительно, российский бизнес и государственные корпорации именно при Саакашвили приобрели множество экономических объектов Грузии, включая такие значимые, как энергетические.

Впрочем, такие двойные стандарты никого не удивляют. В Грузии все понимают, что на данный момент сторонникам открытия «второго фронта» против России как воздух нужна провокация для накала атмосферы. Как раз этим и занялись прозападные СМИ, успешно использовав шанс для поднятия новой волны антирусских настроений в обществе.

Некоторые из тележурналистов у спустившихся из лайнера на берег неискушенных российских туристов буквально из уст вытаскивали нужные фразы именно – с той целью, чтобы потом растиражировать их в многочисленных СМИ и ресурсах. К сожалению, им это удавалось.

Кстати, продолжение этой истории произошло 31 июля, когда в Батуми прибыл еще один круизный лайнер с россиянами. Полиция на этот раз оттеснила митингующих и дала возможность туристам посетить Батуми. Участники Круиза были доставлены в город на специальных автобусах. Полиция ещё и хорошенько побила некоторых митингующих провокаторов, пытавшихся заблокировать дорогу в порт.

К слову, в этот раз митингующими руководили политики открыто, в том числе и глава партии Саакашвили. Возможно, это и стало причиной, по которой полиция получила команду на противодействие.

Несмотря на постоянную истерию прозападников, уже второй месяц, как десятки прямых авиарейсов в неделю осуществляются из разных городов России в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Грузия с радостью принимает российских граждан, считая их не просто туристами, а желанными гостями, с кем можно дружелюбно пообщаться, в том числе и по самым наболевшим темам российско-грузинских отношений.

Злобным противникам общения и дружбы между людьми специфика авиа-перевозок (в отличие от перевозок на морских лайнерах) не позволяет помешать принимать гостей, и они возвращаются домой живыми и невредимыми, да еще с наилучшими впечатлениями о Грузии и простом народе этой некогда процветающей советской республики.