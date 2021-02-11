Прозрение белорусского оппозиционера: «Они прозападные и деструктивные»

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Белорусская оппозиция пошла против собственной страны, призвав Запад наложить санкции на отечественные предприятия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил работавший на прошлогодних выборах в штабе оппозиционера Виктора Бабарико, делегат стартовавшего сегодня Всебелорусского народного собрания Юрий Воскресенский, ранее арестованный, а затем отпущенный на свободу.

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Он уверен, что собрание положит старт не только конституционной реформе, но и изменению политического ландшафта.

Собеседник издания говорит, что на форуме поднимет вопрос амнистии для политзаключенных, хотя и считает оппозицию деструктивной силой.

«Сбежали на Запад, в Россию никто не сбежал. Они прозападные и деструктивные. Как можно призывать к санкциям против предприятий, на которых работают белорусские граждане?», – недоумевает Восресенский.

При этом прогнозирует, что поддержка действующего президента Александра Лукашенко обществом будет только расти и «вернется к тому уровню, на котором была все 26 лет».