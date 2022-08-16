Прозрение киевского политолога: «Твари! Запад использует нас как наживку для русских»

Пока Запад готовится к войне с Россией, Украине отвели роль приманки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад поступает очень просто: они поняли, что у них будет холодная война, а может и быть горячая война с Россией. Что им нужно? Они готовы сейчас к этому? Нет. Они миллиард раз сказали «нет». Им нужно выстроить свою цитадель и приготовить её к войне с Россией в будущем. Им нужно выиграть время. Ценой кого они выигрывают время? Можно я задам этот вопрос? Я не хочу на него отвечать», – сказал эксперт.

«Так вот, что эти твари делают? Нужно, чтобы наживка трепыхалась. Знаешь, как рыбу ловят? Наживка должна трепыхаться, потому что, если она не трепыхается, щука её не куснёт.

Поэтому поставляем ровно столько, чтобы она трепыхалась, а мы за это время – год – выстраиваем свою цитадель и опускаем железный занавес и бабки, которые у нас есть, пускаем не в Украину, а себе и тем странам в Европе, которые должны накачать оружие для того, чтобы когда опустится железный занавес, чтобы мы были к этому готовы», – разъяснил Чаплыга.