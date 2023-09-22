Прозрение украинской пропаганды: «Нас могут послать куда подальше»

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Крайне глупо считать, что в длительном противостоянии с Россией Украина имеет шансы на победу.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский пропагандист Максим Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крайне глупо считать, что в длительном противостоянии с Россией Украина имеет шансы на победу....

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По мнению Назарова, Украина уже сейчас держится только за счет западных ресурсов, а в случае, если война будет растянута на десятилетия, этой поддержки может не быть.

«Уже и мы признаем это, уже и в Офисе президента звучит, и оппозиционные украинские политики об этом говорят, и американцы – Россия, несмотря на силу санкций, несмотря на истощение во время войны, она самодостаточна. И экономически, и в рамках военного потенциала. Это очень странно и очень глупо – говорить о том, что Украина самостоятельно может выстоять против самодостаточной России. Это глупо, это может звучать как-то странно, но это глупо.

Мы без Запада и без настроений Запада не выстоим. Но когда ты говоришь о десятилетиях – черт возьми, в следующем году выборы в Соединенных Штатах и, возможно, к власти снова придет Дональд Трамп, который говорит, что Украине нужно было отдать Крым. Более того, ранее об этом говорил и Обама, который этот Крым России и отдал.

Теперь, когда мы говорим о десятилетиях противостояния, ты начинаешь думать – а будут ли эти десятилетия или нам просто, бляха, по корейскому сценарию, по приднестровскому, по финскому, по какому угодно скажут – да идите вы нахрен, как мы скажем, так и будет. И не будет этой тягомотины», – заключил Назаров.

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