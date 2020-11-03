Пушилин объявил проверку готовности к отражению угроз со стороны Украины

03.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать Донбасс и пытаться вывести из строя критически важную для региона инфраструктуру.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время официальный Киев продолжает демонстрировать нестабильность политического курса и соответствующую хаотичность в принятии решений. Заявления военно-политического руководства Украины о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с реальными действиями украинских боевиков на линии соприкосновения.

Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными инфовбросами», – написал руководитель республики.

Он подчеркнул, что особо циничными являются обстрелы со стороны ВСУ работников, восстанавливающих гражданскую инфраструктуру – таким образом Киев целенаправленно пытается дестабилизировать обстановку в регионе.

«Особую озабоченность вызывают случаи обстрелов работников во время проведения восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры. Данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженных формирований Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый украинский цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты Донецкой Народной Республики.

Используя террористические методы ведения войны, оперируя подлыми провокациями и диверсиями, украинские боевики явно имеют цель дестабилизировать обстановку», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо провести проверку профильных республиканских ведомств по готовности к реагированию на любую угрозу со стороны Украины.

«Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины.

Системный контроль готовности всех структур государственной власти к ликвидации последствий кризисных ситуаций, их уровня взаимодействия и оперативности реагирования является залогом безопасности наших граждан и прочной защиты Республики», – резюмировал Пушилин.