Пушилин поблагодарил студентов-медиков ДНР за помощь в борьбе с COVID-19

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин провёл встречу со студентами ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького», в ходе которой поздравил их с началом учебного года и дал ряд наставлений первокурсникам

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рад сегодня пообщаться со студентами-медиками, в том числе и с теми ребятами, которых сегодня ждет посвящение в студенты Донецкого национального медицинского университета. Глубоко убежден в том, что, поступив сюда на обучение, вы получили исключительную возможность стать первоклассными специалистами. Никогда не забывайте об этом и не упускайте свой шанс.

Решение посвятить свою жизнь медицине говорит само за себя. Это значит, что вы сознательно встали на службу защиты здоровья и сохранения жизни людей. Это очень тяжело, ответственно и почетно. От вас ждут серьезного отношения к учебе, активного участия в общественной деятельности вуза, в его научной и культурной жизни.

Но, кроме этого, быть студентом Донецкого национального медицинского университета имени Горького – значит чувствовать личную ответственность за будущее нашей страны, за здоровье ее граждан», – напомнил Денис Пушилин к студентам.

Глава ДНР также отметил заслуги студентов-медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Высокое качество подготовки медицинских кадров в университете подтверждено государственной аккредитацией в Российской Федерации. Здесь активно развивается волонтерское движение.

Нельзя не отметить заслуги студентов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так что старайтесь, учитесь, храните верность традициям своей альма-матер. Поздравляю с началом нового учебного года!» – добавил руководитель республики.