Пушилин почтил память защитников Саур-Могилы

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В канун Дня Победы в честь защитников легендарной высоты Саур-Могила Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к мемориальным доскам с именами бойцов Красной армии, погибших в 1943 году, а также цветы к Вечному огню мемориального комплекса и могилам погибших в 2014 году ополченцев Донбасса.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, история кургана неразрывно связана с освободительной борьбой – как в годы Великой Отечественной войны, так и в период современного противостояния Донбасса украинскому нацизму.

В 1943 году через Саур-Могилу проходил фронт ожесточенных сражений. За этот курган велись особо кровопролитные бои: овладение господствующей высотой открывало путь к дальнейшему наступлению Красной армии, избавлению Донецкого края от немецкого фашизма.

На этом месте погибло более 23 тысяч советских офицеров и солдат, земля здесь в буквальном смысле залита кровью.

В 2014 году Саур-Могила снова стала ареной жестоких боев между участниками Народного ополчения Донбасса и военнослужащими оккупационной армии Украины.