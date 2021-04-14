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14.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Общество, Политика, Украина
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Пушилин поздравил юнармейцев – будущих работников госорганов ДНР

Новости Украины

14 апреля в Донецке у подножия мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс» состоялось торжественное построение, посвященное второй годовщине образования ОО «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия – Юнармия».

Об этом сообщает официальный сайт главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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После строевого смотра участников юнармейского парадного расчета, к участникам движения обратился глава государства и поблагодарил их за осознанную патриотическую позицию.

«Я имел возможность с вами пообщаться в прошлом году на разных площадках и скажу честно – я ставлю вас в пример! Потому что в вас есть осознание, зачем нужно любить Родину, зачем нужно поддерживать товарища, зачем нам вообще патриотизм и военно-патриотическое воспитание и почему вы должны тратить свое личное время на подготовку и обучение», – заявил Денис Пушилин.

Он добавил, что «со стороны государства будут только усиливаться меры поддержки военно-патриотического движения».


Ко второй годовщине организации глава ДНР вручил мест руководителю движения Виктору Пудаку ключи от двух автобусов вместимостью 35 и 55 мест.

«Очень рад, что сегодня у вас появляется свой транспорт. Эти автобусы нужны для того, чтобы вы могли посещать своих соратников в других регионах Российской Федерации. Думаю, что в них вам будет очень комфортно перемещаться и делиться опытом с единомышленниками из других регионов России», – отметил Пушилин.

Глава республики ответил на вопросы юнармейцев, которые в свою очередь пригласили Пушилина на принятие присяги новыми участниками движения.

«Вы являетесь примером для своих сверстников, и мы на вас в будущем планируем опираться по разным направлениям. Вплоть до работы в государственных органах, – пообещал глава ДНР. – Поэтому моя вам рекомендация: не забывайте про учебу, про свои любимые предметы, приобретайте новые навыки».

По окончании встречи юнармейцы поблагодарили Дениса Пушилина за поддержку общественной организации.

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