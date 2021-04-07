Пушилин рассказал о проблемах повышения зарплат в ДНР

07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР будет продолжаться повышение зарплат, пенсий и соцвыплат. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В январе работникам бюджетной сферы повысили зарплаты бюджетной сферы, но при этом убрали надбавки. Например, многие работники образовательной сферы повышения не ощутили. Скажите, знаете ли вы об этой проблеме, и какие ещё сюрпризы предстоят работникам бюджетной сферы с очередным повышением зарплат будущим летом?» – задали вопрос из зала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я не просто знаю – мы провели множество совещаний по этому вопросу – почему так получилось. Потому что профильным ведомствам были даны заведомо чёткие задачи и по источникам финансирования, и по всем просчётам. И возникла ситуация, когда, с одной стороны, вроде бы, заявлялось всё правильно, что оклады увеличатся непосредственно на 23%. Но люди наши воспринимают зарплату и с добавками, и с дополнительными выплатами.

В итоге получилась не очень хорошая картина – по доплатам действительно ситуацию решили упорядочить, но так получилось, что некоторые люди общую зарплату получили меньше.

Получилось это как – у нас доплаты были до 50%, но были не везде и на усмотрение руководителя предприятия… Так решал руководитель – у него был определённый бюджет, он его мог направлять по другим направлениям, текущим ремонтам, но решил, что персонал должен получать доплату. Правильное это решение или нет – он был волен его принять. И в итоге у сотрудников общая зарплата после повышения уменьшилась.

Но теперь это не в компетенции руководителя, а в принципе это уже положено в окладе. Тут всё было бы хорошо, но нужно было разъяснять эту ситуацию до того, как она произошла. До того, как было громко объявлено о повышении, но про доплаты никто ничего не говорил – проводилась работа по упорядочиванию ситуации с доплатами…

Но ситуация уже случилась, определённые выводы сделаны», – ответил Пушилин.

Также он рассказал, какие повышения планируется провести этим летом.

«Что касается следующего повышения, с первого июля. Я очень рассчитываю, пока не вижу, где могут быть какие-то загвоздки. Держу руку на пульсе. С пенсиями всё понятно – они с первого июля увеличатся ещё на 17%, и минимальная пенсия уже будет 6571 рубль, средняя – 10140 рублей.

По соцпособиям, там их 11 видов, они будут повышаться от 5 до 35%. Родители с детьми до трёх лет – сегодня это 4000 рублей, с первого июля это будет 5400 рублей. Госпомощь в связи с беременностью и родами сейчас 5400 рублей, с первого июля будет 6000 рублей.

Госпомощь семьям, имеющим трёх и более детей, с первого июля будет составлять 2400 рублей на каждого ребёнка. Сумма вроде бы небольшая, но на Украине таких пособий нет совсем.

Я очень рассчитываю, что таких «сюрпризов», как вы назвали, не повторится с первого июля. Это важно, потому что многие планируют, и очень нехорошо, когда объявленное чиновниками на деле оказывается в несколько ином виде. Несмотря даже на причины, почему это произошло», – резюмировал глава государства.