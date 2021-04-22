Пушилин в стенах родного лицея рассказал об Александре Захарченко

21.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Первый глава ДНР Александр Захарченко был простым, открытым человеком со сложной судьбой, который специально не готовился стать главой государства, но взял на себя ответственность за судьбы многих людей.

Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин во время классного часа в макеевском лицее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в среду, 21 апреля, глава ДНР посетил Лицей № 1 города Макеевки, выпускником которого он является. Пушилин принял участие в республиканской акции «Единый классный час «Выдающиеся граждане Донбасса», урок был посвящен первому главе республики, Герою ДНР Александру Захарченко.

Во время классного часа директор лицея рассказала о выдающихся личностях Донбасса и, остановившись подробнее на жизни Александра Захарченко, пригласила Дениса Пушилина помочь провести этот урок.

«Мне очень приятно быть в стенах своего лицея, потому что каждый раз возникает какое-то трепетное ощущение. Но поговорить бы сегодня хотелось о другом человеке, который тоже был обычным парнем, – Александре Владимировиче Захарченко. Ему суждено было стать в определенный момент главой республики. Готовился ли он к этому? Думаю, что нет.

Мы с ним имели возможность неоднократно это обсуждать. И один из частых его вопросов был: «Ты мог когда-нибудь это себе представить?» Представить, что мы сможем поменять ход истории. И не только Донбасса, но и принимать участие в решении вопросов, не побоюсь этого слова, геополитического значения. Так уж получилось, что Донбасс стал плацдармом для противостояния и изменения однополярного мира», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.

Также он вспомнил знакомство с Захарченко в 2014 году ещё до Референдума 11 мая. Глава республики рассказал лицеистам о подготовке к историческому референдуму, событиях, которые ему предшествовали, и формировании государственной власти, переплетая историю становления Донецкой Народной Республики с жизненной историей Александра Захарченко как непосредственного участника тех событий.

«Простым, честным, открытым, порядочным. Человеком со сложной судьбой», – ответил Денис Пушилин на вопрос, каким был Захарченко, подчеркнув, что он специально не готовился стать главой государства, но взял на себя ответственность за судьбы многих людей.

«Учитесь, мечтайте крайне амбициозно – все может сбыться! От высоты целей, которые вы поставите, будет зависеть ваше будущее. Ставьте перед собой цели и достигайте их», – напутствовал лицеистов глава республики.

Отметим, что с 16 апреля по 11 мая 2021 года по инициативе общественной организации «Русский центр» в рамках практической реализации доктрины «Русский Донбасс» в ДНР проходит республиканская акция «Единый классный час «Выдающиеся граждане Донбасса».