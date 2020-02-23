23.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Россия
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Пушилин вручил Юлии Чичериной орден Дружбы


Российская исполнительница Юлия Чичерина, известная активной поддержкой ополчения Новороссии, награждена орденом Дружбы.

Накануне награду певице вручил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юлия – точно наш друг, друг нашей Республики!» – сказал Пушилин, вручая награду.

«Служу народу Донбасса!» – ответила Чичерина.

Орден Дружбы является государственной наградой ДНР, учрежден в 2016 году. Он присуждается гражданам Республики и иностранным гражданам за заслуги в повышении авторитета ДНР, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.

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