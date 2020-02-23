23.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
Пушилин вручил Юлии Чичериной орден Дружбы
Российская исполнительница Юлия Чичерина, известная активной поддержкой ополчения Новороссии, награждена орденом Дружбы.
Накануне награду певице вручил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Юлия – точно наш друг, друг нашей Республики!» – сказал Пушилин, вручая награду.
«Служу народу Донбасса!» – ответила Чичерина.
Орден Дружбы является государственной наградой ДНР, учрежден в 2016 году. Он присуждается гражданам Республики и иностранным гражданам за заслуги в повышении авторитета ДНР, за содействие в укреплении мира и дружественных отношений.
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