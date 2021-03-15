Пушилин за штурвалом БМП проинспектировал боеготовность Народной милиции

15.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В период нынешнего обострения армия защитников Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин по итогами инспекции занятий по боевой подготовке подразделений Народной милиции в прифронтовой Горловке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом занятий командир 3-го отдельного отряда НМ ДНР «Горловка» полковник Вадим Комиссаров продемонстрировал главе республики на карте полигона план учебно-боевых задач, которые должны будут выполнить подразделения.

Денис Пушилин внимательно выслушал доклад командира, задал интересующие его вопросы и высказал свои замечания, после чего пожелал удачи и отдал приказ о начале выполнения нормативов.

В ходе занятий танковые экипажи выполнили тренировки по вождению и огневой подготовке, а мотострелковые подразделения – по тактике. За работой подразделений глава ДНР наблюдал с вышки командного пункта.

Также Пушилин, лично управляя БМП-1, проехал по искусственно созданным преградам полигона, чтобы убедиться в уровне их сложности.

По завершении стрельб и тактических маневров глава республики отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовности Народной милиции ДНР к выполнению задач по предназначению.

«В период обострения, когда Киев ведет к определенным элементам эскалации, нам нужно на регулярной основе проверять боеготовность наших подразделений», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.

«Сегодня я проверил ход занятий танковых экипажей и тактической подготовки мотострелковых подразделений. Важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние. Считаю, что все в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», – подчеркнул руководитель республики.