Путин дал Украине время подумать

Новости Украины

Написанная президентом РФ статья об историческом родстве русских и украинцев — это попытка не допустить превращения исконно русских территорий в антироссийский плацдарм.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет киевский политический консультант Дмитрий Джангиров.

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Он обращает внимание, что в статье был упомянут 4-й универсал Центральной рады.

«Это очень сильная параллель. Дело в том, что провозглашение независимости Украинской народной республики (УНР) в 1918 году во время переговоров в Брест-Литовске позволило Германии и Австро-Венгрии выйти из тупика, получив субъект для принятия их требований. Это помогло и делегации РСФСР отстоять, при всех нюансах, свою позицию – «мир без аннексий и контрибуций». Потому что все аннексии и контрибуции произошли за счет УНР: она была фактически оккупирована немцами и австрийцами, сельское хозяйство и промышленность недолгое время работали на нужды этих государств», – отмечает Джангиров.

По его словам, сегодня Украина повторяет путь УНР, но осознание его разрушительности и губительности к политическому классу не пришло.

«С украинским историческим мифом проблема в том, что его невозможно рассказать последовательно. Потому что Украина, даже следуя ее собственному мифу, всегда существовавшая под разными названиями, существовала в границах других государств и империй. Поэтому о собственной истории политические украинцы могут рассказать только пунктиром, непрерывной истории при всем желании не получается», – подчеркивает автор..

Также он добавляет, что вопрос о том, как создавалась Украина является крайне болезненным для украинского руководства и политической нации.

«Им, очевидно, предложено подумать над этим. Вот только кажется, что здесь никто выводов не сделает. Будут спорить и проклинать по частным вопросам, решат всем «майданом» продолжать двигаться прежним путем и надеяться, что Запад нам поможет. Но это вопрос к качеству украинской элиты, формируемой олигархами и либералами под присмотром и по согласованию с внешними управляющими. В целом, как мне кажется, вся статья Путина написана ради абзаца о недопустимости превращения российских исторических территорий и живущих там близких людей в антироссийский плацдарм», – резюмирует Джангиров.