«Путин не опозорился, мятеж вскрыл предателей» – украинский политолог

Несостоявшийся мятеж вскрыл личности предателей в России, а президент Владимир Путин сыграл на упреждение.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Путин несколько раз сказал про предателей, но он не назвал предателем Пригожина. Поэтому я думаю, что на самом деле Путину стало известно, ему донесли о том, что готовится переворот, некая спецоперация по устранению самого Путина и его окружения, по демонтажу системы и прочее. Он знал о том, что готовится нечто, что стоят достаточно влиятельные фигуры за этой операцией, и что может быть крайне сложная ситуация в России», – сказал эксперт.

Он не исключает, что Путин решил провести свою операцию, «которая дала бы определенный выхлоп, но при этом упредила настоящий переворот».

«Это игра на опережение фактически. Я думаю, что теперь надо следить за тем, кто в ближайшие две-три недели выбросится из окна, застрелится, попадет в автокатастрофу и так далее. Это будут именно те, кого Путин имел в виду, когда говорил о предателях.

Когда говорят о том, что Путин опозорился, показал свою слабость и так далее, я в это не верю – это не демократическое общество, в котором были бы характерны эти категории. Ну и что, что Путин показал сейчас слабину? Завтра выборы, у Путина есть конкурент, который трансформирует это в свои голоса? Завтра это приведет к распаду системы? Это приведет к бунту?..

Рядовой россиянин думает не о том, опозорился Путин или не опозорился, а думает о том, что Путин не допустил гражданской войны, Путин не допустил разрушений, убийств и всего прочего. А что, если бы завтра «пригожинцы» в Ростове схлестнулись с «кадыровцами», что было бы после этого?», – заявил Бондаренко.