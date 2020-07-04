Путин о гей-флаге над посольством США: Теперь понятно, кто там работает

04.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Посольство США в Москве специально вывесило символику т.н. ЛГТБ в день начала голосования граждан России за поправки в Конституцию, закрепляющие, в том числе, понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что на Россию очень внимательно смотрят, и смотрят не только наши противники. Смотрят люди, которые нам очень симпатизируют, потому что мы отстаиваем традиционные ценности. Такие люди есть даже в цитаделях современной ультралиберальной идеологии. Их много: они есть в Италии, во Франции, в Германии. Даже в Соединённых Штатах, где сейчас происходит своеобразная идеологическая эволюция с непредсказуемыми результатами, огромное количество людей смотрят на Россию. И то, что мы закрепили традиционные ценности в нашей Конституции (брак как союз мужчины и женщины, институт семьи), мне кажется, что это имеет на самом деле глобальное значение, потому что сейчас идёт борьба за будущую нравственную ориентацию человечества. Это нам даёт очень большие возможности, на мой взгляд: мы можем напрямую обращаться к гражданам других стран.

…Важно то, что это усиливает нашу мягкую силу, наше влияние. И, на мой взгляд, это также умножает наши возможности борьбы против навязывания нам чуждых ценностей. Не секрет же, что многие международные структуры, организации уже принимали такие резолюции, сейчас будут принимать резолюции, пытаясь навязать нам другие точки зрения.

Вывешивание радужного флага на фасаде американского посольства в тот день, когда началось голосование за Конституцию, – определённая демонстрация. Причём раньше никогда такой флаг не вывешивали. Это впервые.

То есть нам говорят, что «мы сейчас будем агрессивно на вас наступать в сфере идеологической, в нравственной сфере». Мне кажется, что мы дали очень ясный ответ, мы становимся лидерами борьбы за традиционные ценности во всём мире», – сказал Пушков.

«Извините, пожалуйста, Алексей Константинович, я не понял: в этом здании кто работает?» – уточнил Путин.

«Я говорил о том, что был вывешен флаг на фасаде американского посольства 24-го числа, радужный флаг – флаг ЛГБТ. Это была некая демонстрация, и они оправдали это тем, что сейчас идёт месячник борьбы за права сексуальных меньшинств», – пояснил Пушков.

«Я и спрашиваю, кто работает в этом здании?» – спросил президент.

«Американцы работают, американские дипломаты в этом здании работают. А флаг радужный. Поэтому я на это обратил внимание», – сказал сенатор.

«Хорошо. Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», – подчеркнул Путин.

«Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счёт. У нас позиция понятная. Много раз об этом говорил, хочу ещё раз подчеркнуть: в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет.

Вопрос совершенно в другом. Да, у нас несколько лет назад был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И что? Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать ничего не нужно, вот мы против чего, против навязывания чего-то.

Те, кто нас атакует по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь. Пускай лучше за собой посмотрят. В некоторых странах, в том числе и в Штатах, до сих пор, вы это знаете, существуют нормы уголовного права, по которым людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке, как это было в Советском Союзе. У нас нет ничего подобного. А в некоторых государствах за нетрадиционную сексуальную ориентацию людей могут приговорить к смертной казни.

Вот пускай и займутся делом, там поковыряются, а наша позиция ясна, я её только что ещё раз изложил», – заключил российский президент.