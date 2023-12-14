Путин отпустил Молдову в свободное падение на дно пропасти

Елена Острякова.  
14.12.2023 16:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Россия, СНГ, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Россия спокойно относится к перспективе выхода Молдовы из СНГ и к отказу Кишинева от статуса наблюдателя в ЕАЭС, все члены которого устойчиво наращивают свой товарооборот и повышают свою конкурентоспособность.

Об этом сегодня в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия спокойно относится к перспективе выхода Молдовы из СНГ и к отказу Кишинева от...

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«Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть. Молдова – одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы, получающая от нас энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая сейчас получает СПГ из США на 30% дороже, чем раньше из РФ, пожалуйста. Если есть лишние деньги, пусть делают так», – сказал Путин.

Он считает, что отказ от СНГ создаст проблемы фермерам Молдовы.

«Наш рынок сельхозпродукции используется достаточно активно производителями Молдовы. Не хотят – не надо. Куда они пойдут со своей продукцией? Видите, в странах-союзниках Украины дороги для нее перекрывают, не пускают украинскую сельхозпродукцию на свою территорию, даже если она идет транзитом. Там есть собственные интересы, и куда молдаване пойдут со своей продукцией?

Они в какой-то момент сказали, что отказываются от нашего газа. На самом деле – ничего не отказываются. Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы ни от кого не отпихиваемся», – сказал Путин.

Вчера президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei, что исключает дружеские контакты с Россией. По ее словам, Россия нас «шантажирует и угрожает» Молдове.

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